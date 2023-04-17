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Коммерсантъ FM
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ФАС не поддержала введение нового тарифа для модернизации БАМа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против идеи РЖД ввести отдельный инвестиционный тариф на перевозки угля по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на участке Комсомольск-на-Амуре—Ванино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы ФАС Петра Иванова, отправленное в Минтранс и РЖД 20 марта. Минэнерго тоже не поддержало идею.

По подсчетам РЖД, для завершения в срок работ на участке Комсомольск—Ванино, предусмотренных по программе модернизации БАМа и Транссиба, нужно с 2024 года на три года повысить тариф для грузоотправителей на Ванино-Совгаванский узел на 15%. Общий рост должен был составить 28%, но часть планировалось профинансировать за счет кредитов.

Господин Иванов написал, что стратегические документы развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования не предполагают для отдельных грузов и направлений разных по уровню тарифов для финансирования проектов. Он уточнил, что для завершения запланированных инвестпроектов ФАС уже приняла решения по дополнительной индексации тарифов и пересмотру тарифных надбавок, а также ввела точечные решения для отдельных перевозок. По его словам, рост тарифов на экспортные перевозки угля, в том числе в Ванино и Советскую Гавань, «уже составил 57% при средней индексации для остальных грузов не более 30%».

В пресс-службе Минэнерго сообщили РБК, что также не поддерживают введение предложенного РЖД инвесттарифа. В Минтрансе сказали, что «вопрос носит непубличный характер и решений никаких не принято». Представитель РЖД отказался от комментариев. Источник РБК в госкомпании уверяет, что «вариант с инвесттарифом прорабатывался, но сейчас уже не стоит на повестке дня».

Подробнее о предложении РЖД — в материале «Ъ» «Железные дороги меняют время на деньги».

Лаура Кеффер

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