Экс-владельцу «Карамели» решили погасить долги

Бизнесмен Николай Юрин решил погасить долги бывшего владельца отеля «Карамель» Сергея Щербакова. «Третьего апреля в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление Юрина Николая Дмитриевича о намерении погасить требования по обязательным платежам в полном объеме, которое подлежит принятию к производству и назначению к судебному заседанию»,— указывается в определении суда.Рассмотрение ходатайства назначено на 19 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Николай Юрин является владельцем отеля в Краснодарском крае. Ранее он занимался гостиничным бизнесом в Перми.

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова в октябре 2022 года. Заявление о признании себя банкротом господин Щербаков направил в суд 15 июля, указав, что размер требований кредиторов составляет более 500 тыс. руб.

Трагедия в «Карамели» произошла в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Из-за разрыва теплотрассы мини-отель затопило кипятком. Погибли пятеро постояльцев, еще шесть человек получили ожоги, троих из них госпитализировали. В феврале 2021 года Индустриальный суд Перми признал Сергея Щербакова виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Было доказано, что предприниматель незаконно организовал перепланировку подвала и разместил там гостиницу.

Сергею Щербакову назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима и лишения права заниматься гостиничной деятельностью на два года. Его также обязали выплатить родственникам погибших и пострадавших 15 млн руб. В феврале 2022 года Березниковский суд Пермского края разрешил Сергею Щербакову отбывать наказание не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Этот же суд позже удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.