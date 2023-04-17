Шмыгаль заявил о планах Канады передать Украине российский Ан-124

Канада планирует конфисковать и передать Украине российский самолет Ан-124, утверждает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил об этом по итогам визита в Канаду, где встретился с премьер-министром Джастином Трюдо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины»,— написал господин Шмыгаль в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Упомянутый Ан-124 «Руслан» был задержан в аэропорту Торонто в феврале 2022 года. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов рассказывал ТАСС, что самолет перевозил тесты на коронавирус из Китая и был зафрахтован правительством Канады. Лайнер приземлился в Торонто за два часа до того, как власти Канады объявили о закрытии неба для российских авиакомпаний, после чего был задержан.

В 2022 году власти Канады сообщали, что в рамках санкций заморозили российские активы на сумму 123 млн канадских долларов ($98,1 млн). Также были заблокированы банковские трансакции на сумму 289 млн канадских долларов ($230,5 млн). В марте 2023-го международная группа по блокировке российских активов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) сообщила, что за год работы заморозила активов находящихся под санкциями россиян более чем на $58 млрд.

Лаура Кеффер