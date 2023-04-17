Севастополь стал лидером по росту числа работающих жителей

Севастополь занял первое место среди регионов России по росту количества работающих жителей в 2022 году. Кубань по этому показателю оказалась только на 38-м месте, говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В прошлом году в Севастополе число работающих жителей увеличилось на 14,6%, или 32,4 тыс. человек, по сравнению с 2021 годом и составило 0,25 млн человек. Доля безработных выросла до 3,9%. В тройку регионов — лидеров по увеличению количества работающего населения также вошли Тыва (+8,5%, или 9,1 тыс., до 0,12 млн человек) и Ингушетия (+8,1% или 14,8 тыс., до 0,20 млн человек).

Адыгея заняла 19-е место по увеличению работающего населения. Всего в республике в прошлом году количество занятых граждан выросло на 1,5%, или 2,9 тыс. человек, до 0,19 млн. Доля безработных составила 7,1%.

Краснодарский край занимает 38-е место. В регионе количество занятых жителей выросло на 0,5%, или 13 тыс. человек, и достигло 2,69 млн. Доля безработных на Кубани составила 3,5%.

Крым оказался на 64-м месте и показал отрицательную динамику. Там количество работающих жителей сократилось на 1%, или 8,4 тыс., до 0,87 млн человек. Доля безработных составила 5%.

Последнее, 85-е место, заняла Пензенская область. Там число работающих жителей снизилось на 4,7%, или 30 тыс. человек, и составило 0,61 млн человек. Количество безработных граждан составило 3,7%. В топ-3 аутсайдеров рейтинга также вошли Мурманская область и Чукотский автономный округ.

Всего в России в 2022 году количество работающих жителей выросло на 0,4%, или 263,2 тыс. человек, до 71,86 млн. Доля безработных составила 3,9%.

Татьяна Ручкина

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