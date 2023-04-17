Более 290 термических точек зарегистрировано в Новосибирской области за неделю

В Новосибирской области за неделю было зарегистрировано более 290 термических точек, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов. По его данным более 60% их них находятся в 5-и километровой зоне от населенных пунктов. Основная причина появления термоточек – пал сухой травы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Цицинова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Цицинова, Коммерсантъ

«При этом выявлены факты принудительного искусственного закрытия термтоточек в соответствующем приложении, которое осуществляется диспетчерами единой диспетчерской службы. На следующие сутки спутники вновь фиксируют их возникновение. Подобные действия на местах могут привести к потере контроля над ситуацией»,– сказал господин Орлов на совещании в облправительстве.

Пожароопасный сезон введен в регионе с 17 апреля. Кроме того с 24 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим. С этого момента будет действовать запрет на разведение открытого огня, в том числе изготовление шашлыков и сжигание мусора вне специально отведенных для этого зон на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

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Анна Егорова