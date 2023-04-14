МЧС в Новосибирской области будет бороться с лесными пожарами при помощи искусственного интеллекта

В Новосибирской области для борьбы с лесными пожарами будет использоваться новая система мониторинга с искусственным интеллектом. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на пресс-конференции посвященной готовности профильных ведомств к борьбе с сезонными пожарами.

Новая система мониторинга «Лесохранитель» запускается в Новосибирской области впервые. В этом сезоне она охватит только территорию Куйбышевского района. «Устанавливается видеонаблюдение за участком местности в формате 360 градусов. Система сопряжена с системой искусственного интеллекта, которая фиксирует возгорание, передает координаты точку и время возгорания диспетчеру, полномочному на принятие решения. Это более современная система с более качественными камерами и системой интеллекта»,– рассказал Виктор Орлов.

«Лесохранитель» фиксирует не только точку возгорания, но и виновника пожара. На сегодня системами мониторинга, в том числе системой «Лесной дозор» охвачена площадь в 507 тыс га. В основном это труднодоступные для наблюдения места.

С 17 апреля в Новосибирской области начинается пожароопасный сезон. Правительство региона утвердило список из 620 населенных пунктов, которые будут обязаны проводить противопожарные мероприятия, в том числе опашку территории. Кроме того с 24 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим. С этого момента будет действовать запрет на разведение открытого огня, в том числе изготовление шашлыков и сжигание мусора вне специально отведенных для этого зон на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. По данным МЧС региона, в Новосибирской области за последние 10 суток было зафиксировано 73 возгорания.

Тем временем в Алтайском крае на границе с Казахстаном продолжает действовать крупный лесной пожар площадью 20 га. На борьбу с огнем направлено 135 пожарных и более 100 единиц техники.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Сергей Балин