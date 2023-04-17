СКР увеличил сумму ущерба по делу экс-спикера чукотской думы с 8,9 млн до 16,3 млн руб.

Следственное управление СКР по Чукотке завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего спикера думы Чукотского автономного округа Александра Маслова. Он обвиняется в премировании самого себя, ущерб по его делу увеличен до 16,3 млн руб. Господин Маслов не признал вину.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. На имущество бывшего спикера на сумму 46 млн руб. наложен арест.

По версии следствия, в 2016–2021 годах обвиняемый единолично премировал себя как председателя думы «в размерах, значительно превышавших, установленные ему советом думы». Утверждается, что он также издал незаконные распоряжения о выплате ему квартальных и годовой премий «по результатам работы, решения о назначении которых советом окружной думы не принимались». Из-за полученных премий господину Маслову была пожизненно установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости на 289 тыс. руб. больше, «чем она ему полагалась». На стадии предварительного следствия доплата была снижена.

Экс-председатель думы был арестован в декабре 2021 года, он был исключен из «Единой России». Изначально следствие оценивало ущерб от его действий для бюджета в 8,9 млн руб.

Леонид Уварчев