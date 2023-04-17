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Коммерсантъ FM
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Лавров начинает турне по Латинской Америке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 апреля начинает поездку в Латинской Америке. Он планирует посетить Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. МИД РФ накануне, 16 апреля, днем опубликовало в Telegram видео из самолета министра, где он угостил журналистов куличом и пасхальными яйцами.

Турне продлится до 21 апреля. Визиты включают приемы у высшего руководства государств Латинской Америки и переговоры с министрами иностранных дел.

Как сообщал МИД РФ, повестка нацелена на «укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах». Будут обсуждаться вопросы «укрепления международно-правовых основ современного мира». МИД РФ отмечало, что для Москвы Латинская Америка — это дружественный регион, «один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне».

Леонид Уварчев

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