В Иране закрыли более 150 предприятий за нарушение требования о хиджабе

Иранская полиция объявила о закрытии властями более 150 предприятий за 24 часа из-за несоблюдение женщинами дресс-кода, который обязывает носить хиджаб. Полиция также предупредила владельцев автомобилей, что в случае подобных нарушений пассажиркой они рискуют лишиться своих авто.

«Полиции пришлось закрыть 137 магазинов, а также 18 ресторанов и приемных за то, что они не прислушалась к предыдущим предупреждениям о дресс-коде»,— цитирует информагентство Tasnim представителя полиции Саида Монтазеролмахди.

«За последние 24 часа полицией было зарегистрировано несколько сотен случаев несоблюдения правил, и владельцы автомобилей были проинформированы текстовым сообщением»,— заявил господин Монтазеролмахди (цитата по AFP). Полиция предупредила, что владельцы автомобилей получат текстовое сообщение, если пассажирка нарушит дресс-код, в случае повторного нарушения владелец рискует лишиться своего авто.

На прошлой неделе начальник полиции Ахмад-Реза Радан предупредил, что те, кто не носит хиджаб, будут идентифицированы с помощью «умного» оборудования — камер наблюдения и технологии распознавания лиц. 15 апреля иранские власти объявили о введении уголовной ответственности за призывы не носить хиджаб.

Требование к женщинам носить хиджаб на публике было закреплено законом вскоре после Исламской революции 1979 года. В сентябре 2022-го смерть 22-летней Махсы Амини, которую задержали за нарушение дресс-кода, привела к продолжительным протестам, многочисленным задержаниям и казням.

Мария Федотова