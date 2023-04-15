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Коммерсантъ FM
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Иран введет уголовную ответственность за призывы не носить хиджаб

Заместитель генерального прокурора Ирана Али Джамади заявил, что в уголовных судах страны будут преследовать людей, которые призывают женщин не носить хиджаб. Он добавил, что судить таких людей будут без права обжалования приговора.

«Преступление, связанное с пропагандой снятия хиджаба, будет рассматриваться в уголовном суде, решения которого окончательны и обжалованию не подлежат. Наказание за такую пропаганду будет намного тяжелее, чем за само снятие хиджаба»,— сказал господин Джамади (цитата по Reuters). Он не уточнил, какое именно наказание последует за такие призывы.

Осенью 2022 года в Иране прошли массовые протесты. Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Очевидцы, в том числе женщины, которые были задержаны вместе с госпожой Амини, заявили, что перед смертью она была жестоко избита и получила тяжелые травмы головы. Иранские силовики причастность к смерти девушки отрицали и говорили, что она умерла из-за сердечного приступа.

По данным Iran International, по итогам протестных акций около 19 тыс. человек были задержаны, из них несколько сотен человек приговорили к смертной казни. Несколько смертных приговоров было приведено в исполнение. Среди осужденных за призывы к участию в протестах оказалась дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Как проходили массовые протесты в Иране

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Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE / Vostock Photo

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

Фото: Getty Images

Протестующие бросают камни в полицию

Протестующие бросают камни в полицию

Фото: AP

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Фото: Reuters

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Фото: AP

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Фото: AP

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Фото: Vahid Salemi / AP

В Иране появление без хиджаба считается преступлением &lt;br> На фото: участницы проправительственного марша

В Иране появление без хиджаба считается преступлением
На фото: участницы проправительственного марша

Фото: Reuters

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Фото: UGC / AFP

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Фото: Getty Images

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Фото: STR / EPA-EFE / Vostock Photo

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам &lt;br> На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам
На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

Фото: UGC / AFP

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

Фото: Reuters / Christian Mang

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

Фото: Hawre Khalid / Metrography / AP

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Фото: Reuters / Paola Garcia

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им» &lt;br> Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им»
Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

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Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE / Vostock Photo

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

Фото: Getty Images

Протестующие бросают камни в полицию

Фото: AP

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Фото: Reuters

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Фото: AP

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Фото: AP

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Фото: Vahid Salemi / AP

В Иране появление без хиджаба считается преступлением
На фото: участницы проправительственного марша

Фото: Reuters

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Фото: UGC / AFP

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Фото: Getty Images

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Фото: STR / EPA-EFE / Vostock Photo

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам
На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

Фото: UGC / AFP

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

Фото: Reuters / Christian Mang

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

Фото: Hawre Khalid / Metrography / AP

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Фото: Reuters / Paola Garcia

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им»
Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

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