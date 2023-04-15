Иран введет уголовную ответственность за призывы не носить хиджаб

Заместитель генерального прокурора Ирана Али Джамади заявил, что в уголовных судах страны будут преследовать людей, которые призывают женщин не носить хиджаб. Он добавил, что судить таких людей будут без права обжалования приговора.

«Преступление, связанное с пропагандой снятия хиджаба, будет рассматриваться в уголовном суде, решения которого окончательны и обжалованию не подлежат. Наказание за такую пропаганду будет намного тяжелее, чем за само снятие хиджаба»,— сказал господин Джамади (цитата по Reuters). Он не уточнил, какое именно наказание последует за такие призывы.

Осенью 2022 года в Иране прошли массовые протесты. Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Очевидцы, в том числе женщины, которые были задержаны вместе с госпожой Амини, заявили, что перед смертью она была жестоко избита и получила тяжелые травмы головы. Иранские силовики причастность к смерти девушки отрицали и говорили, что она умерла из-за сердечного приступа.

По данным Iran International, по итогам протестных акций около 19 тыс. человек были задержаны, из них несколько сотен человек приговорили к смертной казни. Несколько смертных приговоров было приведено в исполнение. Среди осужденных за призывы к участию в протестах оказалась дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани.

Эрдни Кагалтынов