Вичный спор

“Ъ” ознакомился с письмом, которое направили в Минюст РФ ведущие общественные организации, занимающиеся проблемами пациентов с гепатитом С. Они утверждают, что с середины 2022 года граждане с ВИЧ все чаще получают отказ в бесплатном лечении гепатита С. Общественники указывают, что закупки препаратов в нужном объеме так и не произведены. Минздрав заявил, что ситуация находится под контролем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представители ведущих социально ориентированных НКО, оказывающих помощь и поддержку людям с хроническими вирусными гепатитами, обратились к директору департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елене Астапенко и гендиректору Федерального центра планирования и организации лекобеспечения граждан Елене Максимкиной. Они попросили обеспечить выполнение обязательств государства по лечению хронического вирусного гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов. Письмо (есть у “Ъ”) подписали руководители организаций «Вместе против гепатита» (Москва), «Агентство стратегических проектов по элиминации гепатитов» (Москва), «Единство» (Волгоградская область), «Статус плюс» (Калининградская область), «Пациентский контроль» (Санкт-Петербург), «Алый парус» (Владимирская область), «Сибирячки плюс» (Иркутская область), «Будем жить» (Калужская область), «Точка опоры» (КБР), «Все в твоих руках» (Омская область), С.О.В.А. (Орловская область).

Ежегодно на обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов терапией выделяется порядка 31,5 млрд руб. На эти деньги приобретается и антиретровирусная терапия для ВИЧ, и препараты для лечения гепатита С. Однако с середины 2022 года пациентские организации по всей стране фиксируют «значительное количество» отказов в лечении хронического вирусного гепатита С у граждан с ВИЧ. “Ъ” уже рассказывал, что к середине прошлого года были завершены аукционы на закупку лишь 44% препаратов, запланированных для лечения хронических вирусных гепатитов в 2022 году. В этом году ситуация ухудшилась, говорится в письме НКО.

Вирусом гепатита С в России инфицировано около 30% пациентов с ВИЧ. Таким образом, число больных сразу двумя социально значимыми заболеваниями может превышать 300 тыс. Одобренная Минздравом потребность в препаратах для лечения в 2023 году гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов составляет порядка 20 тыс. курсов, на что требуется приблизительно 6,9 млрд руб. Согласно данным портала госзакупок, в 2022 году за счет средств бюджета 2023 года были объявлены аукционы на общую сумму 15,5 млрд руб. В этом году в рамках постановления №1512 запланированы закупки на общую сумму 8,9 млрд руб., из которых уже опубликовано аукционов на сумму 5,7 млрд руб. Таким образом, до конца 2023 года из сокращенного до примерно 24,5 млрд руб. бюджета осталось всего порядка 3,2 млрд руб.

При этом, обратили внимание пациенты, к настоящему времени было объявлено только два аукциона на препарат для лечения гепатита С — «Софосбувир», который в сочетании с другими препаратами применяется для терапии ВГС первого генотипа. В рамках долгосрочных контрактов также планируется закупка на 0,5 млрд руб. препарата «Викейра Пак» для терапии ВГС первого генотипа. «Потребность в лечении пациентов, инфицированных вирусом второго и третьего генотипа, составляющих порядка половины больных ВГС в России, не покрывается ни долгосрочными, ни объявленными в 2023 году контрактами»,— говорится в обращении. Общественники предупреждают, что остатков препаратов прошлого года хватит на обеспечение не более чем 50 пациентов.

В письме представители общественных организаций отмечают, что риск смерти, связанной с поражением печени, у больных с коинфекцией ВИЧ/ВГС в 6,2–11,7 раза выше, чем у тех, кто инфицирован лишь ВИЧ. Они приходят к выводу, что дефицит примерно 7 млрд руб. финансирования программы 2023 года в рамках постановления №1512, а также отсутствие объявленных аукционов и закупок препаратов для лечения гепатита С могут в будущем привести «к существенному росту» расходов бюджета и нагрузки на систему здравоохранения, вызванной увеличением количества случаев декомпенсации печени и смертей. Авторы обращения подчеркивают — речь о пациентах, которые многие годы получали АРВТ за счет федерального бюджета. Они «убедительно просят» Елену Астапенко и Елену Максимкину сделать необходимые распоряжения, чтобы обеспечить терапией гепатита С ВИЧ-инфицированных пациентов в соответствии с утвержденной Минздравом РФ потребностью. А также предоставить информацию о сроках и планируемых объемах закупок в 2023 году соответствующих лекарственных препаратов.

В Минздраве РФ ответили “Ъ”, что «ВИЧ-инфицированные пациенты с гепатитом С обеспечиваются за счет средств федерального бюджета в рамках централизованных закупок, осуществляемых ФКУ ФЦПиЛО Минздрава России в соответствии с планом-графиком». И заявили, что заключение долгосрочных контрактов «позволяет обеспечить гарантированный объем поставок лекарственных препаратов, при этом учитываются остатки лекарственных препаратов в регионах, а также возможность перераспределения». В 2022 году, когда пациенты в первый раз жаловались на проблемы с лечением гепатита С у ВИЧ-инфицированных, главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус заверил “Ъ”, что поставки препаратов, согласно заявкам, будут реализованы до конца года. И утверждал, что «на сегодняшний день есть абсолютная готовность российской системы здравоохранения решать вопросы коинфекции ВИЧ и вирусного гепатита С на основе самых высоких научных стандартов, а доступ к терапии обеспечен в полном объеме».

Наталья Костарнова