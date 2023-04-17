Страховщиков поставили в очередь

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как выплачивается страховка за ошибки арбитражного управляющего (АУ) в ходе банкротства. Сначала взыскивается выплата по дополнительному договору страхования, а при ее недостаточности — по основному. В то же время очередность может быть нарушена в случае финансовых проблем у страховщика. Опрошенные “Ъ” управляющие говорят, что решение суда поможет избежать споров между страховщиками и «пресечь их попытки уклониться от выплат», но опасаются подорожания страхования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор о страховании АУ. Закон о банкротстве обязывает всех управляющих страховать свою ответственность, минимальная сумма составляет 10 млн руб. в год. В случае причинения управляющим убытков лицам, участвующим в банкротном деле, страховщик выплачивает возмещение. Иногда заключается договор дополнительного страхования АУ для конкретного дела, сумма которого зависит от балансовой стоимости активов должника.

В рассмотренном ВС деле речь идет о банкротстве ОАО «Пермавтодор» (признано несостоятельным в октябре 2016 года). Его кредитор ВТБ потребовал взыскать с АУ 4,3 млн руб. убытков в конкурсную массу, считая, что управляющий переплатил за услуги оценщика имущества. Арбитражные суды удовлетворили иск. Но основной страховщик СК «Арсеналъ» отказался выплатить возмещение, сославшись на то, что сделать это должна УК «Помощь», предоставившая дополнительную страховку.

Не согласившись с этим, АУ от лица «Пермавтодора» подал иск к СК «Арсеналъ». Арбитражные суды трех инстанций отказали, посчитав, что при наличии двух страховок АУ «в первую очередь выплата возмещения производится по дополнительному договору, а при недостаточности суммы — по основному». Суды отклонили доводы о том, что получить возмещение от «Помощи» невозможно, поскольку страховой портфель компании передан ООО РИКС, которое само банкротится, и реестр требований кредиторов уже закрыт.

«Пермавтодор» обжаловал отказ в ВС, считая, что при наличии нескольких страховок должник вправе обратиться к страховщику по любой из них. Заявитель также настаивал, что признание РИКС банкротом «само по себе означает, что компания не способна удовлетворить требования кредиторов». В результате экономколлегия отменила решения судов.

ВС пояснил, что закон не различает страховые случаи для основного и дополнительного страхования ответственности АУ, то есть обязанность произвести выплату по любому из этих договоров наступает «одновременно по одному и тому же страховому случаю». Дополнительный договор заключается применительно к процедуре банкротства конкретного должника исходя из балансовой стоимости его активов, поэтому «не лишена правового смысла позиция о приоритетном порядке выплаты за счет дополнительного договора», признала экономколлегия. Но, подчеркнул ВС, дополнительный договор должен «обеспечить реальное возмещение убытков, причем в разумные сроки», а в данном случае такой возможности нет. Спор отправлен на новое рассмотрение.

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина говорит, что решение поможет кредиторам взыскивать возмещение со страховщиков по основному договору. Обычно очередность регулировалась правилами страховой компании в пользу приоритета выплаты по дополнительному договору, но «на практике возникал вопрос, могут ли такие правила распространяться на ситуации, когда основной и дополнительный договоры заключены у разных страховщиков», рассказывает АУ Сергей Домнин. Теперь же ВС «дал, по сути, положительный ответ», что, по мнению господина Домнина, позволит «избежать споров об очередности выплат между разными страховщиками и повысить эффективность страховой защиты». Но при этом позиция ВС позволит «пресечь ситуации, когда страховщик будет уклоняться от выплаты со ссылкой на необходимость получения денег в порядке очередности с другого страховщика», когда всем очевидно, что обанкротившаяся страховая компания «никаких выплат не произведет», подчеркивает Сергей Домнин.

Гендиректор Союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко отмечает, что на практике страховые выплаты «крайне редко производятся без суда — компании не заинтересованы в этом и, соответственно, затягивают процесс любыми способами». Пока в сфере страхования ответственности АУ «не будет создана здоровая конкуренция» между страховщиками, полагает госпожа Герасименко, кредиторы «продолжат бороться за страховые выплаты только длительными судебными разбирательствами». Сергей Домнин добавляет, что решение ВС «увеличивает фактические риски страховщика». Поэтому, полагает АУ, «можно ожидать, что эти риски будут переложены на самих потребителей услуг, то есть управляющих», путем повышения тарифов.

Екатерина Волкова