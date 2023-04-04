Уход оказался косметическим

Французская L’Oreal, заявившая год назад о прекращении прямых продаж в РФ, по итогам 2022 года смогла выручить на российском рынке более 60 млрд руб.— почти столько же, сколько и до начала военных действий на Украине. Удержать доходы позволило локализованное производство части продукции, которую продавали независимые ритейлеры, сохранение импорта, а также рост цен. Конкуренты L’Oreal также продолжают поставки в РФ. Но, подчеркивают эксперты, сохранить полный ассортимент косметики и парфюмерии не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

L’Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие) первой среди косметических брендов, представленных в РФ, отчиталась о финансовых результатах российского бизнеса за 2022 год. За этот период выручка АО «Л’Ореаль», как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», составила 60,2 млрд руб., что на 6,5% меньше год к году, но на 7% больше, чем в 2020 году. Чистая прибыль достигла 10,62 млрд руб., что на 45% больше год к году и вдвое выше, чем в 2020 году. В L’Oreal комментарии получить не удалось.

Источник “Ъ”, близкий к компании, говорит, что относительную стабильность выручки обеспечила продажа другими сетями продукции L’Oreal, производимой в России.

Как указано на сайте L’Oreal, около 54% средств ухода за кожей, волосами и красок для волос, реализуемых в РФ, компания выпускает в Ворсино Калужской области. По данным “Ъ”, до 45% этой продукции L’Oreal поставляет крупным парфюмерным сетям — «Лэтуалю», «Иль де Боте» и «Золотому яблоку». В этих сетях комментарии не предоставили. Оставшийся объем приходится на крупных FMCG-ритейлеров и сторонних дистрибуторов, работающих с несетевой розницей и маркетплейсами.

Дэвид Гринберг, гендиректор L’Oreal в США, в интервью Glossy в сентябре 2022 года: «Красота всегда была очень устойчивой».

Прямые продажи через собственную розницу производитель прекратил год назад из-за начала военных действий на Украине.

После этого Минпромторг внес продукцию бренда в список товаров, разрешенных к ввозу в РФ по параллельному импорту, но в июле исключил ее из перечня. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что это сделано в обмен на договоренности о сохранении производства, даже если компания в будущем захочет продать его или передать в управление топ-менеджменту.

Также L’Oreal, говорят источники “Ъ”, сохранила импорт, на который приходится около 30% общих продаж бренда в РФ. В основном это товары среднего ценового сегмента, который не попал под санкции ЕС, подчеркивает один из собеседников “Ъ”.

Удержать выручку L’Oreal помог и общий рост цен на косметику и парфюмерию. По данным гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2022 году эта продукция подорожала в среднем на 30%, а товары высокого ценового сегмента — на 45–50%.

Еще три крупных западных бренда — LVMH (марки Christian Dior, Givenchy, Guerlain), Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие) и Lush — также заявляли год назад о прекращении прямых продаж в России. LVMH не публикует данные о выручке в РФ. Российские подразделения Estee Lauder и Lush пока также не раскрывали финансовые результаты за 2022 год. Годом ранее выручка у Estee Lauder достигла 16,43 млрд руб., а чистая прибыль — 1,36 млрд руб. У Lush в 2020–2021 годах выручка составляла 1,2–1,5 млрд руб.

По словам собеседника “Ъ” среди ритейлеров, часть продукции Estee Lauder сейчас завозится в Россию через третьи страны. Но, по словам Михаила Бурмистрова, в целом в сегменте косметики и парфюмерии компенсировать выпавший ассортимент за счет параллельного импорта «удалось лишь частично».

Estee Lauder, в частности, вынуждена была прекратить поставки продукции, производимой в США, так как эта страна ввела полный запрет на ввоз в РФ парфюмерно-косметических товаров, говорит другой собеседник “Ъ” на рынке. ЕС ввел эмбарго только на продукцию стоимостью от €300 за единицу товара.

По словам источника “Ъ”, производимая на европейских мощностях продукция среднего ценового сегмента продолжает поступать.

При возникновении проблем с логистикой и платежами на европейском рынке ритейлеры заменяют выпадающий ассортимент поставками из Турции и Азии, добавляет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

В целом, по данным Михаила Бурмистрова, оборот российского рынка косметики, парфюмерии и товаров для ухода в 2022 году составил 810 млрд руб., сократившись на 3,6% год к году. Причем, по словам эксперта, основное снижение наблюдалось в первом полугодии.

Халиль Аминов, Алина Савицкая