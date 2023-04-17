Прикамский производитель ложек опять оказался в убытках

ОАО «Нытва», управляющее Нытвенским металлургическим заводом, отчиталось о годовых финансовых результатах. Согласно серверу раскрытия информации «Интерфакс», в 2022 году предприятие на 18,7% сократило выручку по сравнению с 2021 годом. Выручка «Нытва» составила 2,98 млрд руб. против 3,67 млрд руб. годом ранее. Кроме того, металлургический завод получил 150,2 млн руб. убытка, тогда как 2021 год общество закончило с 245,6 млн руб. чистой прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

До этого отрицательный финансовый результат завод получил в 2020 году, тогда «Нытва» сообщало о 116,1 млн руб. убытка.

ОАО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы. В общем объеме продаж экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья занимает 2,9%. Гендиректор завода — Дмитрий Бутенко.