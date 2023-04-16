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Коммерсантъ FM
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В Алабаме при стрельбе погибли четверо, несколько человек ранены

В танцевальной студии города Дадевиль (штат Алабама) произошла стрельба. В результате погибли четыре человека, еще несколько получили ранения, сообщает AP.

По предварительным данным, в студии праздновали день рождения подростка. Что стало причиной стрельбы, неизвестно. Также неясно, удалось ли поймать стрелявшего и какими были его мотивы. AFP уточняет, что общее число пострадавших достигает 20.

Губернатор Алабамы Кей Айви выразил соболезнования погибшим и заявил, что «в штате нет места насильственным преступлениям».

Лаура Кеффер

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