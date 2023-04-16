Воскресение состоялось

В ночь с 15 на 16 апреля в Храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в которой приняли участие патриарх всея Руси Кирилл, президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и многочисленные прихожане. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников отметил подробности, которые его встревожили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собяни

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собяни

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Меры безопасности были в этом году более жесткие, чем в прошлом, но не такие, чтобы по пути в Храм Христа Спасителя только об этом и думать.

Обстановка в самом храме почти не отличалась от той, что была год назад. Правда, в самом центре не было, как всегда раньше, огромного красного пасхального яйца, которое любили прихожане за то, что фотографии с ним сообщали празднику в Храме Христа Спасителя особое пасхальное настроение, которое ни с чем не спутать.

Да, наверху, над алтарем, висело еще одно большое красное яйцо, по обе стороны которого после крестного хода стала мерцать неоновая надпись, почти бегущая строка, как на здании ТАСС с новостями: «Христос воскресе!»

Но ведь это и правда была новость дня (или, скорее, ночи), хоть и предсказуемая.

По камерам, расставленным в зале, можно было понять, у кого арендовали аппаратуру. Так, даже камера на плече у оператора, который ходил по самому залу во время богослужения, была забрендирована яркими наклейками «Матч ТВ HD» и «Матч ТВ». Что ж, зрелище предстояло тоже динамичное и красочное, и камеры, которые привыкли фиксировать голы хоккейных плей-офф, тут были востребованы.

Деятельность журналистов в храме в целом не вызывала нареканий у прихожан, они понимали, что без журналистов о празднике широкая верующая общественность не будет иметь должного представления, и не роптали.

Тем более что с большой вероятностью широкой общественности могли показать и их самих, и они к этому готовились и были готовы.

Только один дедушка с убеленными сединами длинной бороды, упираясь бедрами в красный бархатный канатик сектора, помеченного табличкой «Пресса», делал выговор корреспонденту, которому только что позвонили:

– Что творишь-то! Разговоры в храме! Прекратить! Отставить телефон! Убрать!

Корреспондент объяснял ему, что тут производственная зона, что люди работают, а не празднуют, и что придется потерпеть.

Через несколько минут дедушка, достав свой телефон, кому-то с негодованием объяснял, что уже, слышишь, молитва началась, а один тут не может угомониться и вслух разговаривает в таком месте. Строго говоря, он один тут такой теперь и был.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прихожане перед началом богослужения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Прихожане перед началом богослужения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В одной части сектора канатик убрали, чтобы пропускать опоздавших корреспондентов, и сквозь брешь к нам стали бочком настырно просачиваться прихожане. Здесь было, конечно, попросторней, но лишь до того, как они начали это делать. Впрочем, в такой день язык не поворачивался делать им замечания. В конце концов, судя по тому, как все тут по обе стороны канатика оживленно и даже лихорадочно снимали и отправляли фото и видео во все стороны света, этих людей можно было признать носителями (по крайней мере, в карманах) новых медиа.

На солее, слева и справа от алтаря, отведено место для гостей. Справа, если стоять лицом к алтарю, в последние годы обычно располагаются Владимир Путин и Сергей Собянин (давно не видно здесь Дмитрия Медведева). Слева – обычные VIP-гости.

В этот раз их оказалось, надо признать, не много, и они были, можно сказать, неузнаваемы. Выделялся лишь занявший место впереди лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его предшественник Владимир Жириновский, стоит сказать, тоже старался не пропускать пасхальную и рождественскую службы, но предпочитал стоять среди прихожан: ему, похоже, дороги были разговоры с ним и внимание, на фоне которого меркло внимание ко всем остальным персонажам этого праздника, в том числе и историческим, вместе взятым. Так, однажды, почувствовав, быть может, недостаток, по его мнению, этого внимания, просто начал раздавать людям деньги (я тогда, буду настаивать, удержался). И был в результате замечен должным образом.

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев предпочитал оставаться в тени на солее, как и некоторые другие, позже просившие не отмечать их заслуг в попадании на эту небольшую, но принципиально важную трибуну.

Чем ближе было начало службы, тем выше, казалось, поднимаются фотокорреспонденты на свои лесенки, заслоняя прихожанам, кажется, уже даже купол храма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ответственный корреспондент телекомпании Russia Today на немецком тоже поднялся ввысь по своей лесенке и громко заговорил о чем-то на своем, таком непонятном, но генетически тяжко отзывающемся в душе, и слышно было только часто повторяющееся «Zelensky» да «Zelensky», причем таким тоном, словно зачитывал приговор, у которого не было шансов стать оправдательным. Прихожане смотрели на него снизу вверх, но тоже осуждающе.

Прихожане, конечно, были разные. Так, у самого канатика стоял иерей, как потом выяснилось, Андрей Спицин, который увлеченно объяснял остальным суть происходящего. И находиться поблизости от него было просто отлично: все становилось ясно.

– Поймите, Христос не оценивает действия Иуды, – рассказывал иерей. – Он прямо говорит, что ему лучше бы не родиться совсем!

– Как?! – ахал прихожанин. – Совсем?

Его смущала такая резкость.

– Вообще!

– И где такое написано?!

– В евангелии, все в евангелии... – успокаивал прихожан Андрей Спицин.

– А Иисус, – осторожно спрашивал у него другой прихожанин, – он какой?

– Расскажу притчу, – кивал Андрей Спицин. – Кто-то бегает по храму и орет «Господи, за что?!! Что я тебе сделал? Это несправедливо, Господи!» И люди в храме нервничают, конечно, и наконец спрашивают монахов: «Кто это такой?» И монахи отвечают: «Это Иисус». В общем, все слишком сложно... Свобода, ответственность...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монахини во время богослужения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Монахини во время богослужения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Одним из внимательнейших слушателей иерея был ловко протиснувшийся за журналистский канатик человек, которого звали Констатин Щербинин. Он задавал Андрею Спицину много наводящих вопросов, а мне рассказал, что сам он здесь прежде всего с Андреем Алексиным, автором хитов «Алкоголичка» и «Малолетние шалавы».

– Андрюха, сколько просмотров у «Алкоголички»? – спрашивал он у своего товарища. – 100 тыс.?.. А, 500 млн!.. Да, ее себе Ревва взял, но автор точно Андрюха. А я из программы «Миллиардер на выданье». То же, что «Холостяк», но выбирают дети... Я не миллиардер, конечно, хотя деньги-то есть, это они так меня назвали, чтобы интересней смотреть было. Я, конечно, не спорил!

За этими разговорами время на зависть многим текло более чем незаметно.

И вот уже началась служба, и встали в крестный ход, и ушли. С VIP-трибуны за патриархом сорвались сразу несколько человек, и он вышел на улицу под камеры, окруженный штатскими, которых многие потом приняли за сотрудников ФСО (но и такие там были), и удивлялись, что в таком количестве даже на крестный ход, вот времена-то пошли... А это просто Леонид Слуцкий тоже решил отдать должное...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздничное Пасхальное богослужение

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Праздничное Пасхальное богослужение

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как и раньше, пока все главные действующие лица вышли из храма, в него вошел Владимир Путин. За пару минут до президента появился мэр Москвы Сергей Собянин, с которым Владимир Путин, стоя со свечой в руках, долго и даже увлеченно разговаривал о чем-то, будем надеяться, пасхальном.

Вернулись, и раздалось «Христос воскресе!», и многократно.

Через некоторое время выяснилось странная подробность. Обычно сразу после крестного входа у алтаря появляются приехавшие из Иерусалима в благодатным огнем (как правило, его бережет в руках Владимир Якунин), для чего у прихожан приготовлены многочисленные лампадки, в которые его и раздают всем желающим. Это великая составляющая праздника.

Но на этот раз благодатного огня пока не было. Не появился он и позже. После часа ночи было объявлено, что самолет с делегацией фонда Андрея Первозванного только-только приземлился во «Внуково-3».

Тут дело, по сведениям «Ъ», вот в чем было. Обычно патриарх Иерусалимский в 14.00 заходит в кувуклию в храме Гроба Господня. В этот раз он начал крестный ход позже, так что и схождение огня случилось в Иерусалиме позже на 40 минут. Кроме того, вылет самолета в Москву задержали на час. В довершение ко всему летели через Сочи, где понадобилась дозаправка. То есть, можно считать, еще быстро добрались: в начале второго ночи сели.

В результате даже Владимир Путин остался без благодатного огня, чего не было никогда за столько-то лет во власти Божьей, и, постояв еще немного, ушел в 0.44 по московскому времени, аккуратно погасив свечу.

С ним вышел и Сергей Собянин.

Да, благодатного огня не хватило.

Слава Богу, к самому концу службы все-таки подвезли.