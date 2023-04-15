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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Частицу его доставят на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

В 14:50 по московскому времени в Иерусалиме в храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня. Корреспондент «Ъ» Павел Коробов был среди первых, кто узнал об этом. В текущем году израильская полиция существенно ограничила число верующих, которые смогли принять участие в церемонии схождения огня. Согласно объяснению властей, это было сделано в рамках усиления мер безопасности. Однако ограничения не омрачили пасхальную радость православных, хотя и вызвали у некоторых непонимание.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме, где сошел Благодатный огонь

Храм Гроба Господня в Иерусалиме, где сошел Благодатный огонь

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Храм Гроба Господня в Иерусалиме, где сошел Благодатный огонь

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Среди паломников, которым удалось попасть в храм Гроба Господня, была делегация Фонда Андрея Первозванного. Именно она по уже сложившейся традиции ночью спецбортом доставит огонь в московский аэропорт Внуково 3, а оттуда он будет привезен на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, где его передадут патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ежегодно на протяжении многих веков накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Самые ранние свидетельства о возникновении Благодатного огня на Святой земле появились в IV веке в работах святых отцов. Впрочем, сведения о схождении огня как о чуде относятся лишь к IX веку. Десятки тысяч православных паломников приезжают в Иерусалим, чтобы стать свидетелями этого чуда. Православные верят, что все происходит только по молитве Иерусалимского патриарха.

Из России уже 20 лет за огнем по благословению патриарха Московского и всея Руси приезжает делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с руководителем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным. Даже во время пандемии коронавируса, когда были введены ограничения на международные перелеты и пересечение границ, представители фонда прилетали за огнем в Израиль — тогда, в 2020-м, они ожидали схождения огня, сидя в самолете, не выходя из него. После схождения огня его доставляли на борт самолета российские дипломаты. В этом году в связи со сложной международной обстановкой представители фонда специально просили членов делегации соблюдать осторожность и не поддаваться разного рода провокациям.

Попасть на территорию древнего Иерусалима сегодня могли только лица, имеющие специальные пропуска. Надо сказать, что в этом году израильские власти, ссылаясь на необходимость усилить меры безопасности, существенно ограничили доступ паломников в храм на церемонию схождения огня. Вместо 10 тыс. человек в храм Гроба Господня пустили всего 1,8 тыс. Это вызвало недовольство у представителей Иерусалимской патриархии и Армянской церкви.

Храм внутри был поделен на сектора, каждая делегация занимала определенный сектор, поэтому паломники из разных стран не пересекались. После того как верующие заняли места в храме, начался обряд опечатывания Кувуклии воском — напоминание о том, как был опечатан Гроб Господень по указанию Пилата после погребения Христа. Затем по устоявшейся традиции в храм ворвалась православная арабская молодежь. Молодые люди били в барабаны и выкрикивали обращения к Божией Матери и к Господу, чтобы был дан Благодатный огонь.

После этого в храме появился патриарх Иерусалимский Феофил III, который вместе с духовенством направился к Кувуклии — небольшой (6 х 8 м) купольной часовне из желто-розового мрамора в центре Ротонды храма Воскресения Христова, заключающей в себе Гроб Господень. Согласно Евангелию, на этом месте был погребен после распятия и на третий день воскрес Иисус Христос. Обойдя Кувуклию крестным ходом три раза, патриарх остановился перед входом в нее. С него сняли облачение, и сотрудники полиции обыскали его, чтобы убедиться в отсутствии у патриарха каких-либо предметов, с помощью которых можно извлечь огонь,— спичек, зажигалки. После этого патриарху разрешили зайти в Кувуклию. Незадолго до этого туда занесли лампаду, в которой должен разгореться огонь, и пучок свечей, состоящий — по числу лет земной жизни Спасителя — из 33 свечек.

Прошлое и настоящее пасхального праздничного стола

Как только патриарх зашел в Кувуклию, в храме погасили свет, верующие стали молиться о схождении Благодатного огня и выкрикивать: «Христос Воскрес!» В 14:50 по московскому времени Благодатный огонь сошел на Гроб Господень. Под ликующие крики верующих из Кувуклии вышел патриарх Феофил III с зажженными свечами и стал раздавать огонь паломникам. Зазвонили колокола, храм мгновенно наполнился светом и дымом от свечей, которые люди держали в руках. Верующие поздравляли друг друга с праздником.

Получив от патриарха частицу огня, российская делегация направилась в аэропорт, чтобы спецрейсом «Газпром авиа» доставить огонь в Москву. Примерно к 00.30–1.00 ночи специальный кортеж доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя, где будет проходить главное пасхальное богослужение, и огонь по традиции будет передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Павел Коробов, Иерусалим

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