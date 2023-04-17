Ущерб отменил освобождение

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова. О нем осужденный в октябре прошлого года в особом порядке за хищение у Минобороны около 1,4 млрд руб. ходатайствовал практически сразу же после вынесения приговора. Бабушкинский райсуд столицы, несмотря на возражения прокуратуры, пошел ему навстречу. В апелляционной инстанции надзору удалось доказать, что оснований выпускать на свободу так и не погасившего нанесенный государству ущерб Александра Давыдова не было. Теперь его ходатайство будет пересмотрено заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос о том, отпускать ли Александра Давыдова на свободу досрочно, суд рассмотрит заново

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вопрос о том, отпускать ли Александра Давыдова на свободу досрочно, суд рассмотрит заново

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, у прокуратуры, подавшей апелляционное представление на решение Бабушкинского райсуда об УДО Александра Давыдова, была лишь одна претензия. По словам представителя надзорного ведомства, бывший руководитель «Воентелекома» не погасил нанесенный государству ущерб и именно поэтому не заслуживает досрочного выхода на свободу. Однако суд первой инстанции эту точку зрения не разделил. В ходе заседания судья Наталья Курышева установила, что осужденный Давыдов, выплатив назначенный в дополнение к сроку Мещанским райсудом штраф в размере 800 тыс. руб., «принимал меры» и к возмещению причиненного вреда, но сделать этого не смог «в силу объективных причин». Кроме того, во внимание было принято то, что претендент на УДО уже отбыл под стражей половину срока, взысканий и претензий от администрации московского СИЗО-4, где находился все время следствия и после вынесения приговора, не имеет. Последние обстоятельства суд, по всей видимости, счел подтверждением того, что бывший руководитель «Воентелекома» доказал свое исправление и от отбытия дальнейшего наказания может быть освобожден.

Мосгорсуд, в отличие от райсуда, довод прокуратуры признал достаточно весомым для того, чтобы решение судьи Курышевой отменить. Теперь дело Александра Давыдова будет рассмотрено заново, но уже другим судьей.

Защита экс-руководителя «Воентелекома» вынесенное апелляционной инстанцией решение назвала незаконным и необоснованным. От дальнейших комментариев адвокат Ирина Немченко отказалась, выразив недовольство тем, как “Ъ” освещает дело ее клиента.

Как уже рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Александр Давыдов попал в декабре 2017 года, после задержания и ареста его советника Дмитрия Семилетова и первого заместителя Олега Савицкого, а также гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной. Всем им СКР вменил в вину соучастие в хищении около 1,4 млрд руб. в ходе реализации контрактов, заключенных с Минобороны.

Из материалов дела следует, что в 2013–2015 годах участники преступной группы организовали поставки заказчику вместо российских маршрутизаторов дешевых китайских аналогов с переклеенными этикетками.

Кроме того, руководителям «Воентелекома» вменили в вину и мошеннические действия при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. На реализацию этого госконтракта из бюджета было выделено 249,5 млн руб., из которых 191,4 млн оказались похищены. Впрочем, эти деньги «Воентелеком» в казну вернул добровольно.

Летом 2018 года все фигуранты признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. При этом благодаря их показаниям следствие вышло на высокопоставленных военных. В частности, обвинения были предъявлены бывшим начальнику 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майору Александру Оглоблину, выступавшему в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров с «Воентелекомом», начальнику управления заказов по совершенствованию системы управления военного ведомства полковнику Павлу Кутахову и заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Последнего следствие считает организатором мошенничества, в ходе которого стоимость заказываемого у «Воентелекома» оборудования завышалась на 25–50%.

Все участвовавшие в махинациях гражданские лица, а также генерал Оглоблин уже осуждены в особом порядке, а некоторые из фигурантов уже успели выйти на свободу по УДО. Процесс по делу генерала Арсланова и двух его предполагаемых сообщников почти год идет в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

Олег Рубникович