Половины срока хватило для исправления

Как стало известно “Ъ”, несмотря на возражения прокуратуры, суд решил освободить условно-досрочно из мест лишения свободы бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова. Четыре года и два месяца колонии за хищение около 1,4 млрд руб. бюджетных средств при реализации заключенных с Минобороны контрактов осужденный в особом порядке получил в октябре прошлого года, а уже в декабре подал ходатайство об УДО. К тому времени под стражей Александр Давыдов провел ровно половину назначенного наказания, и суд счел, что он доказал свое исправление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд решил, что Александр Давыдов заслужил досрочное освобождение

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Суд решил, что Александр Давыдов заслужил досрочное освобождение

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Подав вскоре после вынесения приговора ходатайство об условно-досрочном освобождении, бывший гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов дожидался своей участи в расположенном по соседству с Бабушкинским райсудом столицы СИЗО-4 «Медведь». При рассмотрении его дела выяснилось, что единственным препятствием для выхода на свободу может оказаться позиция прокуратуры. Возражения представителя надзорного ведомства были связаны с тем, что Александр Давыдов так и не возместил нанесенный государству ущерб. Правда, назначенный в дополнение к сроку Мещанским райсудом штраф в размере 800 тыс. руб. осужденный уже погасил. По всей видимости, это обстоятельство, так же как и позиция администрации СИЗО, поддержавшей ходатайство осужденного об УДО, сыграли свою роль.

Проанализировав представленные материалы, судья Наталья Курышева пришла к выводу, что осужденный Давыдов «принимал меры» и к возмещению вреда, нанесенного государству, но сделать этого не смог «в силу объективных причин».

Отметим, что заявленный Минобороны в ходе рассмотрения уголовного дела иск к экс-руководителю «Воентелекома» Мещанский райсуд передал гражданскому судопроизводству. Также по решению суда под арестом в данный момент остается многочисленное имущество экс-гендиректора: квартиры, дома, земельные участки, автомобили и несколько дорогих часов.

В итоге Бабушкинский райсуд пришел к выводу, что бывший руководитель «Воентелекома» доказал свое исправление и от отбытия дальнейшего наказания может быть освобожден. Впрочем, прокуратура решение суда первой инстанции опротестовала, подав апелляционное представление. На заседании в Мосгорсуде, назначенном на 14 марта, надзорный орган намерен добиваться дальнейшего исполнения Александром Давыдовым назначенного ему наказания.

Как уже рассказывал “Ъ”, свой срок господин Давыдов получил за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под уголовное преследование он попал в декабре 2017 года после задержания и ареста его советника Дмитрия Семилетова и первого заместителя Олега Савицкого, а также гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной. Всем им СКР вменил в вину соучастие в хищении около 1,4 млрд руб. в ходе реализации контрактов, заключенных с Минобороны.

Как установили следствие и суд, в 2013–2015 годах участники преступной группы организовали поставки заказчику вместо российских маршрутизаторов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками.

Кроме того, руководителям «Воентелекома» вменили в вину и мошеннические действия при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. На реализацию этого госконтракта из бюджета было выделено 249,5 млн руб., из которых 191,4 млн оказались похищены. Правда, эти деньги «Воентелеком» в казну вернул добровольно.

Летом 2018 года все фигуранты признали вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и оказались на свободе. При этом все они дали показания на других участников мошенничества, благодаря которым обвинения были предъявлены бывшим начальнику 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майору Александру Оглоблину, выступавшему в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров с «Воентелекомом», начальнику управления заказов по совершенствованию системы управления военного ведомства полковнику Павлу Кутахову и заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Последнего следствие считает организатором мошенничества, в ходе которого стоимость заказываемого у «Воентелекома» оборудования завышалась на 25–50%. Полученные деньги, считает следствие, участники преступной группы делили между собой.

Все участвовавшие в махинациях гражданские лица, а также генерал Оглоблин уже осуждены в особом порядке. Более того, двое из них уже успели выйти на свободу по УДО. Процесс над остальными военными сейчас идет в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. Стороны слушают доказательства обвинения.

Олег Рубникович