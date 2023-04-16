В Краснодарском крае выберут лучшего директора школы

Профессиональный конкурс «Директора школы Кубани» стартует 17 апреля. За звание лучшего будут соревноваться 44 участника, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Конкурсанты прошли заочный этап конкурса. Они ответили на вопросы по основным направлениям деятельности, рассказали о достижениях в видеоролике «Я — директор».

«Впереди их ждут очные испытания. В туре “Директор-аналитик“ они подготовят публичное выступление, предложат свое решение управленческой ситуации и обсудят вопросы образования со студентами педагогических вузов»,— говорится в сообщении.

В заключительный тур пройдут пять лауреатов. Они разработают проекты, проведут для коллег мастер-классы, а также ответят на вопросы во время пресс-конференции.

Победитель будет объявлен 21 марта. Он представит Краснодарский край на Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России».

Конкурс «Директор школы Кубани» проведут в 2023 году в 14-й раз, в нем приняли участие около 800 руководителей образовательных организаций.

Тат Гаспарян

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