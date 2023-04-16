Ассамблея СНГ объяснила флаг Украины в Петербурге тем, что Рада не выходила из структуры

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ (МПА СНГ) отреагировала на сообщения в соцсетях и Telegram-каналах об украинском флаге на территории ее штаб-квартиры возле Таврического дворца в Санкт-Петербурге. Структура отметила, что Верховная рада Украины не выходила из соглашения об ассамблеи. Накануне, 15 апреля, на территорию штаб-квартиры пробрался активист и снял флаг.

Верховная рада присоединилась к соглашению в 1999 году. Для выхода из организации необходимо направить соответствующее уведомление. «До настоящего времени Верховная рада Украины не направляла никакого уведомления о выходе из соглашения о MПA СНГ и, таким образом, является действующим участником Ассамблеи»,— говорится в сообщении МПА СНГ.

Поэтому Межпарламентская ассамблея должна использовать флаг Украины по юридическим требованиям. То, что штаб-квартира находится в РФ, не отменяет их.

Флаг находился в МПА СНГ долгие годы, в том числе в 2014 и 2022 году, обращает внимание «Фонтанка». На территорию штаб-квартиры накануне пробрался мужчина, который называет себя членом незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» (ее основали последователи признанной экстремистской и запрещенной Национал-большевистской партии). После того, охранники не смогли задержать активиста и оператора, но в окрестностях был пойман другой член «Другой России» (их имена не раскрываются). По информации петербургского издания, его отпустили из полиции без составления протокола.

Леонид Уварчев