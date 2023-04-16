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Коммерсантъ FM
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Взрывы произошли возле собора в Донецке во время пасхальной службы

В Донецке произошли взрывы возле Спасо-Преображенского собора на одной из центральных площадей города. В это время там проходило пасхальное богослужение. Погибла женщина, еще три человека ранены.

Власти Донецкой народной республики сообщили, что Донецк подвергся обстрелу со стороны Украины — было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня. По данным «РИА Новости», взрывы произошли на автостанции и крытом рынке, которые находятся возле храма. Погибла женщина, которая находилась в автомобиле. Трех человек забрала скорая помощь. У расположенных рядом зданий выбиты окна.

В то же время взрывы произошли на Украине в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Речь идет о Снигиревке и Запорожье. О последствиях не сообщается.

Леонид Уварчев

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