Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к протестам

Бывшего депутата иранского меджлиса (парламента) и борца за права женщин Фаэзе Хашеми-Рафсанджани приговорили к пяти годам тюрьмы. Власти обвинили ее в пропаганде и действиях против национальной безопасности, сообщил AFP ее адвокат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаэзе Хашеми-Рафсанджани

Фото: Vahid Salemi / AP Фаэзе Хашеми-Рафсанджани

Фото: Vahid Salemi / AP

Фаэзе Хашеми-Рафсанджани — дочь Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, который руководил политическими структурами Ирана в 1989–1997 годах. Он умер в 2017 году в возрасте 82 лет.

60-летнюю госпожу Хашеми задержали в Тегеране в сентябре за призывы к участию в общенациональных акциях протестов. «Мой клиент была приговорена судом предварительного производства к пяти годам тюремного заключения»,— рассказала ее адвокат Неда Шамс, добавив, что она планирует обжаловать приговор.

В 2012 году активистку уже приговаривали к шести месяцам тюремного заключения за «пропаганду против Исламской Республики». В 2017 году она была снова приговорена к полугодовому заключению за обнародование данных, якобы порочащих государственных деятелей Ирана.

Протесты в Иране начались в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильно надетый хиджаб. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. Ее родные считают, что она умерла после избиения. В ноябре власти вынесли первый смертный приговор, в декабре казнили одного из участников беспорядков.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Иран получил не все санкции».

Лаура Кеффер