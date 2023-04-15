Подозреваемую в промышленном шпионаже россиянку освободили из-под стражи в Швеции

Гражданку России, подозреваемую в промышленном шпионаже в Швеции, освободили из-под стражи, сообщила шведская прокуратура. Как рассказывали шведские СМИ, женщину задержали в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге.

«Подозрения в отношении задержанного в четверг стали слабее, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я принял решение об освобождении этого лица»,— передает пресс-служба ведомства слова прокурора Джеймса фон Рейса.

Как уточнили в прокуратуре, задержанная все еще проходит подозреваемой по делу, предварительное следствие с проведением дополнительных следственных мероприятий продолжается. Прокурор недоступен для комментариев, пресс-служба ведомства не располагает дополнительной информацией по делу, говорится в пресс-релизе.

14 апреля телеканал TV4 со ссылкой на источники сообщил, что на НПЗ в Гетеборге шведская полиция арестовала гражданку России. Ее подозревают в промышленном шпионаже. По информации телеканала, операция по задержанию россиянки была проведена в условиях строжайшей секретности, поэтому пол задержанной в официальных источниках не указывается.

Эрдни Кагалтынов