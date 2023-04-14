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Коммерсантъ FM
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TV4: в Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже

Шведская полиция арестовала гражданку России на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. Она подозревается в промышленном шпионаже, сообщает шведский телеканал TV4 со ссылкой на источники.

По информации телеканала, операция по задержанию россиянки была проведена в условиях строжайшей секретности. Пресс-секретарь Службы госбезопасности Швеции (СЭПО) Габриэль Вернштедт подтвердил, что полиция провела операцию по задержанию человека на НПЗ в Гетеборге, но не стал сообщать никаких подробностей дела.

Как сообщает TV4, в рамках расследования этого дела шведская полиция провела обыски в нескольких местах и допросила несколько человек. Пресс-секретарь НПЗ Дани Бактег заявил телеканалу, что подозреваемое лицо работало на заводе в момент, когда в здание ворвалась полиция. Задержанный работает на одного из субподрядчиков Preem, добавил господин Бактег, не уточняя пол подозреваемого.

Эрдни Кагалтынов

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