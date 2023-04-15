Al Arabiya: в аэропорту Хартума в ходе боев уничтожен самолет ООН

Во время боев в аэропорту Хартума мог быть уничтожен самолет ООН. Издание Al Arabiya в Twitter выложило фотографию сильно поврежденного и, по-видимому, обгоревшего самолета в аэропорту Хартума. Телеканал пишет, что это — самолет ООН, который получил повреждения в результате столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР). На самолете никаких опознавательных знаков не видно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @AlArabiya Фото: @AlArabiya

В Международном аэропорту Хартума загорелся самолет, по-видимому, во время атаки, сообщает AP. Сайт отслеживания рейсов FlightRadar24 идентифицировал его как Boeing 737 авиакомпании SkyUp Airlines, которая базируется в Киеве, на Украине. Boeing 737-800 SkyUp загорелся в аэропорту Хартума во время боев между суданской армией и военизированными формированиями, пассажиры высадились раньше, сообщает Aviation Safety Network.

В Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) SkyUp написала, что сейчас известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух самолетов, которые находятся в аэропорту города. «На данный момент невозможно установить состояние самолета и возможные повреждения. В Судане сейчас находится 36 наших сотрудников. Они находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь»,— сообщает компания.

Самолеты SkyUp находятся в Судане в рамках контракта на условиях лизинга с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), пояснили в компании

СБР тем временем захватили штаб-квартиру гостелевидения, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя суданских ВС, заявившего, что СБР «в значительной степени присутствуют в штаб-квартире официального телевидения».

СБР были созданы в 2013 году. Столкновения между ними и ВС произошли сегодня, 15 апреля.

В начале апреля было отложено подписание соглашения, которое предполагало создание переходной гражданской власти в стране. Причиной переноса стала необходимость согласования интеграции СБР в состав ВС.

Мария Федотова