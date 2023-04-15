Еще четыре нижегородских предприятия пополнили санкционный список Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля включил в санкционный список еще 351 физлицо и 254 юрлица, среди них – четыре нижегородских предприятия.

Так, под ограничения попали сергачское научно-производственное объединение «Эркон» (производит электронные компоненты) и нижегородские компании «Цифровая трансформация» (разрабатывает программное обеспечение), «Сонет» и «Сонет НН» (торгуют офисной техникой).

Санкции вводятся на 10 лет и предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.

Указом от 15 апреля ограничения также введены против фигуриста Ильи Авербуха, футболистов Игоря Акинфеева и Динияра Билялетдинова, президента Федерации триатлона РФ Ксении Шойгу (дочь министра обороны РФ) и крупных IT-компаний: «Яндекса», «Рамблера» и «Компании ВК» (ее «дочки»: Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен»).

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елена Ковалева