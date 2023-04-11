Число молодых работников в Свердловской области за год сократилось на 8,5%

В Свердловской области доля работников моложе 30 лет среди общего числа занятых в 2022 году составила 15,8% (317 тыс. человек), подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За год в регионе стало на 29 тыс. молодых работников меньше (на 8,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Тюменской области снижение числа молодых работников составило 12.8%, в ХМАО-Югре — 11%. В ЯНАО количество занятых моложе 30 лет за год выросло на 1.4%. В целом по России в 2022 году впервые количество занятых младше 30 лет опустилось ниже 11 млн человек, а работников до 35 лет — ниже 22 млн человек. В результате этого средний возраст российского занятого за год увеличился на четыре месяца — до 42 лет.

Как пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова, численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда возрастной порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 80-е, а на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 90-х. «Сейчас определенного увеличения доли молодых возрастов среди занятых можно ожидать только во второй половине 2020-х, по мере выхода на рынок более многочисленного поколения нулевых годов»,— прогнозирует госпожа Трубникова.

Диана Сунагатуллина

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