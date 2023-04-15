Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где совершал молитву о снисхождении огня, и после начал раздавать его паломникам в храме. На церемонии присутствовали более 2 тыс. паломников. Об этом сообщили российские информагентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Частицу Благодатного огня получили представители делегации Фонда Андрея Первозванного, после чего уехали в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Они доставят его в Москву в ночь с 15 на 16 апреля, пишет ТАСС.

В Москве Благодатный огонь встретят представители епархий Русской православной церкви. Они отвезут его в более, чем 50 российских городов. Частица Благодатного огня будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве и в еще 11 храмов столицы на пасхальное богослужение.

О прошлом и настоящем пасхального праздничного стола — в материале «Ъ» «Яичко ко Христову дню».

Олеся Павленко