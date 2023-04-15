«Чек индекс»: пасхальный набор в России подорожал на 15%, до 739 руб.

Минимальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в нынешнем году стоит в среднем 739 руб. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис «Чек индекс».

По его данным, сильнее всего подорожали красители для яиц — на 27%, до 115 руб. Творог вырос в стоимости на 11%, до 129 руб., кулич — на 7%, до 371 руб., яйца — на 4%, до 124 руб.

Больше всего денег на куличи тратят в Приморье, Самарской и Оренбургской областях — свыше 600 руб. В Москве траты на кулич оценивают в 380–400 руб., в Санкт-Петербурге — 300–310 руб.

Православные отмечают Пасху 16 апреля.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в марте составила 3,51% после 10,99% в феврале. В прошлом месяце среди продовольственных товаров заметный рост цен наблюдался на яйца — плюс 3,6%. Недельная инфляция с 4 по 10 апреля замедлилась с 0,13% до 0,11%.

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Лаура Кеффер