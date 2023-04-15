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Коммерсантъ FM
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Министры иностранных дел арабских стран не приняли решение о возвращении Сирии в ЛАГ

Министры иностранных дел стран Персидского залива, Египта, Иордании и Ирака провели консультации в Джидде по вопросам Сирии. В итоговом заявлении не говорится ничего об обсуждавшемся возвращении Дамаска в Лигу арабских государств.

Министры подтвердили важность решения гуманитарного кризиса в Сирии и создания условий для доставки помощи во все районы, передает Саудовское агентство печати. Кроме этого они заявили о необходимости возвращения беженцев в места их проживания и принятия мер для стабилизации обстановки в стране.

Стороны обменялись мнениями «об усилиях, предпринятых для достижения политического решения, которое позволит преодолеть последствия сирийского кризиса, сохранить единство, безопасность, стабильность и арабскую идентичность Сирии, а также вернуть ее в арабское лоно». По их мнению, политическое решение «является единственным способом урегулирования сирийского кризиса». Министры также признали важность «руководящей роли арабских стран в прилагаемых усилиях для прекращения кризиса».

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) собрался в Джидде для согласования позиции относительно возможности возвращения Сирии в ЛАГ. Саммит ЛАГ должен состояться 19 мая в Эр-Рияде. И, как ранее сообщало агентство Reuters, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд планирует пригласить на него президента Сирии Башара Асада.

Подробнее о перспективах Дамаска — в материале «Ъ» «Сирия восстанавливает семейные связи».

Леонид Уварчев

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