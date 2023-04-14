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Коммерсантъ FM
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Кто и когда сливал секретные данные

История вопроса

Американский военный аналитик Даниэль Эллсберг в 1971 году передал газете The New York Times сборник «Американо-вьетнамские отношения, 1945–1967: Исследование», получивший известность как «досье Пентагона»,— 7 тыс. страниц секретных документов о войне во Вьетнаме.

Сотрудник ФБР Марк Фелт, скрывавшийся под псевдонимом Глубокая Глотка, предоставлял репортерам The Washington Post Бобу Вудворду и Карлу Бернстину компромат на Ричарда Никсона в ходе Уотергейтского скандала. В 1974 году разоблачения привели к отставке 37-го президента США.

Израильский инженер Мордехай Вануну сделал 57 снимков секретных объектов Центра ядерных исследований в Димоне перед увольнением оттуда в 1985 году. Год спустя он передал тайны израильской ядерной программы британской газете The Sunday Times, которая на основе полученной информации опубликовала расследование с фотографиями.

Американский рядовой Брэдли Мэннинг (в 2015-м признан судом женщиной и стал Челси Элизабет Мэннинг) в 2010 году передал основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу более 600 тыс. документов под грифами «секретно» и «для служебного пользования», связанных с операциями США в Афганистане и Ираке. В числе прочего, там были видеозаписи ударов с воздуха по мирным гражданам, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и переписка сотрудников Госдепартамента.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден в 2013 году сообщил The Guardian и The Washington Post о программах спецслужб США по тотальной слежке. Всего Сноуден передал журналистам до 200 тыс. секретных документов.

По данным СМИ, аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла в 2019 году передал в Конгресс информацию о телефонном звонке тогдашнего американского президента Дональда Трампа Владимиру Зеленскому: глава Белого дома просил украинского лидера очернить Джо Байдена и его сына Хантера. Информация об этом разговоре привела к первой попытке импичмента Дональда Трампа.

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