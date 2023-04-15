Бойкот — дело тонкое

Спортивные власти Украины запретили атлетам страны участвовать в соревнованиях в том случае, если в них будут присутствовать российские и белорусские атлеты. По сути, речь идет о возможном бойкоте страной крупных международных турниров. Некоторые из них пострадают из-за отсутствия украинских знаменитостей, но практика показывает, что сторона, объявившая бойкот, может пострадать ничуть не меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carl Recine / Reuters Фото: Carl Recine / Reuters

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете национальным командам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Белоруссии. Ограничения относятся ко всем представителям команд по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта. Украинские спортивные федерации обязаны будут отслеживать участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом министерства. В случае выявления участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях украинские делегации должны быть отозваны.

Еще несколько месяцев назад у этой идеи не было, по сути, никакой актуальности. Россия и так находилась практически в полной спортивной изоляции. Пересечения ее спортсменов с украинскими были возможны лишь в небольшой группе видов, отказавшихся от применения санкций,— теннисе, профессиональном боксе, шахматах. При этом никаких значимых инцидентов, связанных с таким соперничеством, там не происходило.

Актуальность появилась после того, как в марте Международный олимпийский комитет смягчил свою позицию в отношении России и Белоруссии, порекомендовав допускать их атлетов на международные соревнования при соблюдении ряда условий. Новому курсу уже последовали несколько спортивных структур. Решение снять запрет на участие россиян и белорусов в своих турнирах приняли Международная федерация фехтования (FIE), Международная боксерская ассоциация (IBA), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация настольного тенниса (ITTF), Международная федерация триатлона (World Triathlon). Сомнений в том, что так же поступят и многие другие федерации, судя по свежим заявлениям функционеров, практически нет.

Таким образом, по сути, речь может идти о практически полноценном бойкоте Украиной международного спорта. Из-за него он, несомненно, понесет определенные потери. Главную, видимо, украинскую спортивную суперзвезду — чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика — положения приказа, надо полагать, никак не затрагивают, зато они затрагивают многие другие жанры. На летней Олимпиаде в Токио летом 2021 года украинцы завоевали в общей сложности 19 медалей в 12 видах спорта. Среди них много сильных борцов, дзюдоистов, легкоатлетов, пловцов, гребцов, гимнастов. Их отсутствие, безусловно, снизит уровень конкуренции на топовых соревнованиях.

Правда, история показывает, что бойкоты такого рода, какой собираются имплементировать украинские власти, наносят серьезный вред и стороне, их объявившей. Есть пример Ирана, который обязывает своих спортсменов отказываться встречаться с израильскими, даже если отказ означает присуждение поражения. По этой причине из страны уже уехало немало известных атлетов, включая одного из лидеров шахматного рейтинга — Алирезу Фирузджу, а Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала местную федерацию по этой разновидности единоборств.

Основная же интрига, имеющая отношение к приказу Минспорта Украины, кажется, связана все-таки с футболом. Дело в том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), отстранив от своих турниров сборную России, не применил никаких санкций к белорусской команде. Она уже стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года вместе с украинской. Правда, играют они в разных группах. Заместитель министра спорта страны Матвей Бедный, как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на телеканал «Рада», заявил, что решение о снятии сборной Украины с отборочного турнира Евро-2024 должна будет принять Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины играет в отборочном турнире чемпионата Европы в группе C, команда Белоруссии выступает в группе I. Украинская и белорусская команды не имеют шансов встретиться друг с другом в отборе на чемпионат Европы, в том числе и в стыковых матчах.

МОК отреагировал на приказ Министерства молодежи и спорта Украины очень резко. «Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никоим образом не повлияет на специальную военную операцию»,— цитирует «Матч ТВ» заявление пресс-службы головной спортивной организации.

Алексей Доспехов