Скоропостижно скончался бывший пресс-секретарь главы Татарстана Эдуард Хайруллин

Сегодня на 55-м году жизни умер бывший пресс-секретарь президента Татарстана Рустама Минниханова, а в последние годы заместитель руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. Об этом сообщило госагентство «Татар-информ» со ссылкой на «Татмедиа».

«Эдуард Фаридович утром пожаловался на самочувствие, отпросился поработать домой. Позднее поступила информация, что его не стало», — цитирует агентство.

Эдуард Хайруллин родился 28 января 1969 года в Казани. Выпускник Казанского госуниверситета имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Социолог, преподаватель общественно-политических дисциплин». В 1993 – 1995 годах был корреспондентом и ведущим в телекомпании «Эфир». Затем работал на разных должностях в «Общественном российском телевидении», в том числе в 1998 — 2006 года был собкором и заведующим корпунктом дирекции информационных программ телекомпании. В июне 2010 года перешел на работу в пресс-службу президента Татарстана, в декабре 2015 года возглавил ее. В декабре 2019 года был назначен заместителем руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"