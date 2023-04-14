Путин упростил признание погибшими и пропавшими без вести участников военной операции

Президент Владимир Путин подписал два закона, касающихся участников военной операции. Один из них упрощает выдачу справки о смерти военнослужащего, погибшего в ходе прохождения военной службы по призыву или в период мобилизации, в период военного положения и в военное время. Другой — до полугода снижает срок признания участника военной операции без вести пропавшим.

Госдума приняла законопроекты 11 апреля, Совет федерации одобрил их 12 апреля.

«Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина… нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом, этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан безвестно отсутствующим в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством»,— говорится в документе.

По действующему законодательству для признания военнослужащего пропавшим без вести заинтересованным лицам нужно ждать два года с момента окончания боевых действий для подачи заявления.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Гражданских приравняют к военным».

Мария Федотова