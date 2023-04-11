Госдума упростила признание погибшими и пропавшими без вести в зоне спецоперации

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла два закона, которые упрощают процедуру признания погибшими и пропавшими без вести военнослужащих в ходе участия в специальной военной операции на Украине. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госдумы.

Первый законопроект предлагает упростить порядок выдачи справки о смерти военнослужащего, погибшего в ходе прохождения военной службы по призыву или в период мобилизации, в период военного положения и в военное время. В частности, планируется, что документ о смерти военного смогут выдавать не только медицинские организации или ИП, осуществляющие медицинскую деятельность, но и другие уполномоченные лица.

Кроме того, авторы законопроекта предложили признать утратившим силу положение, согласно которому для подачи заявления о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или умершим нужно указывать день окончания военных действий.

Другой закон предлагает распространить действие положений Гражданского кодекса РФ в части признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления судом умершим на военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, и гражданских лиц, пропавших без вести или погибших в зоне военной операции или на территориях субъектов РФ, граничащих с зоной проведения спецоперации.

Согласно законопроекту, для признания военнослужащего погибшим будет достаточно соответствующего заявления командира бойца. Кроме того, до полугода планируется сократить срок признания участника военной операции без вести пропавшим. По действующему законодательству, для признания военнослужащего пропавшим без вести заинтересованным лицам нужно ждать два года с момента окончания боевых действий для подачи заявления.

Авторами законопроектов выступили, в частности сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, а также депутаты Павел Крашенников и Дмитрий Вяткин. Оба закона коснутся всех случаев, возникших после 24 февраля 2022 года.

Подробнее о законопроектах — в материале «Гражданских приравняют к военным».

Эрдни Кагалтынов