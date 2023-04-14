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Коммерсантъ FM
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В Нидерландах отменили возрастные ограничения для эвтаназии

Правительство Нидерландов приняло решение о расширении правил эвтаназии и добавлении в них положений, оговаривающих возможность проведения этой процедуры для детей в возрасте от 1 до 12 лет. В соответствии с новыми положениями врачи смогут прекращать жизнь детей, страдающих неизлечимым заболеванием и испытывающих из-за него невыносимые страдания. По оценкам Министерства здравоохранения Нидерландов, в стране ежегодно выявляется 5–10 случаев, подпадающих под эту категорию.

Нидерланды стали первой страной в мире, где была легализована эвтаназия. Это произошло в 2002 году после 30 лет обсуждений столь непростого вопроса. Тогда эвтаназия была разрешена в отношении неизлечимо больных и страдающих взрослых пациентов, которые должны были лично, находясь в сознании и будучи в здравом уме, неоднократно подтвердить свое желание расстаться с жизнью. В 2007 году закон был расширен на младенцев в возрасте до одного года и подростков в возрасте от 12 лет и старше. Нынешнее расширение законодательства фактически снимает возрастные ограничения для эвтаназии. Аналогичные правила с 2014 года действуют в Бельгии.

В 2022 году в Нидерландах к эвтаназии прибегли 8720 неизлечимо больных людей, что составляет около 5% от всех смертей в стране. С момента легализации эвтаназии в Нидерландах ею воспользовались более 91 тыс. человек. При этом в 133 случаях проверка выявила нарушения положений законодательства, и в одном из этих случаев было возбуждено уголовное дело.

Алена Миклашевская

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