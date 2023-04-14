Минфин изменил план по распространению правила «второй лишний» на все госзакупки

Минфин скорректировал планы по распространению правила «второй лишний» на госзакупки ряда товаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление министра финансов Антона Силуанова на расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономики. Осенью 2022 года Минфин рассматривал возможность распространения правила «второй лишний», когда отклоняются заявки с иностранным товаром в случае подачи хотя бы одной заявки с российским, на госзакупки всех товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Продолжим совершенствование контрактной системы. Настроим механизмы импортозамещения в закупках, если есть российский поставщик, то иностранный не рассматривается. Это будет реализовано по согласованному перечню продукции. Для российской продукции также будет дано преимущество в размере 15% цены от продукции»,— заявил господин Силуанов.

Сейчас поставщики российской или произведенной на территории ЕАЭС продукции получают преференции в рамках госзакупок благодаря четырем механизмам: запреты на закупку иностранных товаров при наличии российских аналогов, ограничения, условия допуска иностранных товаров, а также минимальная обязательная доля закупок товаров российского производства.

Правило «второй лишний» для госзакупок софта означает, что если в тендере участвует несколько компаний, то заказчик обязан выбрать продукт, включенный в реестр отечественного ПО.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Чужой лишний».

Мария Федотова