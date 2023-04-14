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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ уведомило иностранных военных атташе о внезапной проверке Тихоокеанского флота

Заместитель министра обороны России Александр Фомин проинформировал военных атташе о проводимой внезапной проверке сил Тихоокеанского флота. В рамках проверки планируется закрытие ряда районов и воздушного пространства в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе, сообщило Минобороны.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Заместитель главы российского военного ведомства сообщил, что мероприятие проводится в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Его основной целью является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений»,— говорится в заявлении Минобороны в Telegram.

Как сообщили в министерстве, к проверке привлекается Тихоокеанский флот в полном составе, ряд соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, а также воинские части и подразделения обеспечения с установленными ограничениями. В рамках учений планируется, в частности, провести торпедные, ракетные и артиллерийские стрельбы.

О начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте ранее сегодня, 14 апреля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в рамках проверки будут «отработаны действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин». Руководить проверкой будет главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

Как ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, вся проверка будет проходить в три этапа. На первом этапе флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделения авиации. После этого, как пояснил Валерий Герасимов, будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки. На третьем этапе проверки будут отработаны учебно-боевые задачи.

В последний раз внезапная проверка на Тихоокеанском флоте проводилась в ноябре 2022 года. Тогда была проведена внезапная проверка экипажей кораблей Приморской флотилии «по организации борьбы за живучесть». Однако нынешняя проверка анонсирована как более масштабная.

Эрдни Кагалтынов

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