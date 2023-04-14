«Эконива» по итогам 2022 года увеличила выручку до 66 млрд рублей

Холдинг «Эконива» (значительная часть активов находится в Воронежской и Курской областях, а всего — в 13 регионах РФ) в 2022 году увеличил выручку на 31% — до 66 млрд руб. (или на 64% до €957 млн). Это следует из опубликованных компанией предварительных результатов финансовой отчетности по МСФО за прошлый год. Совокупный доход группы составил 77,8 млрд руб. против 57 млрд руб. в 2021-м, увеличившись на 36% (с €657 млн до €1,1 млрд евро). EBITDA составила 26,5 млрд руб. (16,5 млрд руб. годом ранее) или €399 млн (€188 млн в 2021-м).

В компании пояснили, что значительная часть выручки (56% в рублях и 55% в евро), как и в предыдущий отчетный период, приходится на производство сырого молока, являющееся основным бизнесом группы. При этом перерабатывающий дивизион также показывает рост: его выручка увеличилась на 75% до 12 млрд руб. (или в 2,2 раза до €174 млн), а доля выручки от переработки молока превысила 18% в рублях и евро, тогда как в 2021 году она составляла 13% в обеих валютах.

По словам президента и основного владельца ГК «Эконива» Штефана Дюрра, в 2022 году группа продемонстрировала лучший результат в своей истории: «Это полностью подтверждает эффективность выбранной нами бизнес-модели. Денежные потоки от 18 построенных в 2017–2020 годах животноводческих комплексов вышли на плановые показатели, что позволило компании существенно снизить долговую нагрузку».

«Эконива» — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Основана в 1994 году Штефаном Дюрром. Молочное подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов и пять перерабатывающих производств. Средняя численность поголовья компании — 222,8 тыс. голов КРС, из которых половина — фуражные коровы. В 2022 году компания, по собственным данным, произвела 1,2 млн т сырого молока. Также занимается племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Земельный банк ГК — 630 тыс. га.

Мария Старикова