«Не похоже, чтобы Запад сильно испугался»

Минск назвал условие размещения на своей территории российского стратегического ядерного оружия. По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, это произойдет в случае продолжения «агрессивной риторики» со стороны Запада. Ранее президент республики Александр Лукашенко предлагал собрать все ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что подобные заявления как-то повлияют на оппонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Пресс-служба Министерства обороны Белоруссии опубликовала выдержки из беседы своего руководителя генерал-лейтенанта Виктора Хренина с журналистами на одном из полигонов страны. Суть в том, что республика готова разместить у себя не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие. Места под площадки уже готовятся. Окончательное положительное решение будет принято, если Запад не уймется. Из-за границы по-прежнему льется агрессивная риторика. Ранее о том же говорил и Александр Лукашенко.

Речь идет о российском оружии, хотя подобного никто не обещал — разговор был исключительно о тактических средствах, распоряжаться которыми будет опять же исключительно Москва. Но, видимо, в Минске ситуацию расценивают как новое окно возможностей, дабы самостоятельно полноценно грозить Западу.

Нельзя сказать, что последний сильно испугался. Однако новость не прошла незамеченной — выступление товарища Хренина как минимум прочитали. К слову, сейчас возможно все, в том числе и такой сценарий. Не совсем понятно, правда, зачем все это. Но с точки зрения информационной войны это вполне себе правильный ход.

Считается, что общая российско-белорусская задача — как-то побудить недружественные государства к переговорам, вернуть их в конструктивную нишу. Для этого и такие средства хороши, равно как и внезапная проверка сил Тихоокеанского флота. Пусть Япония — восточная часть западного мира — тоже слегка понервничает.

Однако нужно признать, что бывшие партнеры в последнее время никак ни к чему не побуждаются. Нынче они ведут диалог исключительно с Китаем к явному удовольствию последнего. Товарищ Си сейчас в центре внимания — его дружно уговаривают повлиять на Россию. Сложно сказать, чем все это закончится.

Впрочем, возвращаемся в Белоруссию. Есть мнение, что Александр Григорьевич хочет играть некую большую роль в происходящих вокруг событиях, поэтому явно пытается что-то такое предложить, чтобы его услышали.

В связи с этим он, с одной стороны, предлагает взять все ядерное оружие и уничтожить, а с другой — готов размещать его прямо у границ НАТО.

Видится, что нужны какие-то иные идеи, кроме как пугать мир ядерным пеплом. А то ведь они тоже могут что-то такое разместить в Литве, в Польше и даже в Финляндии, так сказать, в ответ на враждебную риторику. Так что, наверное, следуя логике вещей, до такого лучше не доводить. Просятся как раз мирные инициативы, как в незабвенном Советском Союзе. И всегда будет повод сказать: вот видите — мы с вами пытаемся по-хорошему, а вы не слышите.

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