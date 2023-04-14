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Объем грантов для нижегородских фермеров вырос на 13,2% в 2023 году

На грантовую поддержку фермеров Нижегородской области в 2023 году планируется направить 75,5 млн руб. Объем финансирования вырос на 13,2% по сравнению с прошлым годом.

Заявки на получение гранта «Агростартап» принимаются до 11 мая в управлении сельским хозяйством по месту регистрации конкурсанта. Размер поддержки не может превышать 90% затрат, указанных в плане расходов проекта. На грантовые средства фермер может купить участок, животных, технику или построить предприятие по производству и переработке продукции.

В 2022 году грант «Агростартап» получили 15 фермеров региона, на поддержку было выделено 52 млн руб.

Елена Ковалева

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