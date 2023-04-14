В Ярославле начинается второй этап замены автобусов

15 апреля в Ярославле начнется второй этап замены автобусов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«Завтра приступаем ко второму этапу модернизации транспорта в Ярославле и Ярославском районе. С 15 по 29 апреля обновится еще более 20% парка автобусов на 57 маршрутах, преимущественно пригородных. Новые автобусы будут выходить на линии постепенно»,— написал господин Евраев в социальных сетях.

По словам губернатора, на обновленных маршрутах «серьезных проблем не возникает». Жалобы принимаются по номеру телефона 122, при необходимости работа автобусов корректируется.

Антон Голицын