Сеть кондитерских «Кузина» в 2022 году снизила чистую прибыль на 75% на фоне роста посещаемости

Основанная в Новосибирске федеральная сеть кафе-кондитерских «Кузина» в 2022 году получила 5,6 млн руб. чистой прибыли, что на 75,1% меньше, чем годом ранее. Выручка ООО «Кузина» за год снизилась на 10,1%, составив 460,6 млн руб., следует из презентации компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Вместе с тем, в 2022 году в «Кузине» отметили существенный (на 14%) рост посещаемости по сравнению с 2021 годом. В четвертом квартале прошлого года заведения сети посетили 569 тыс. человек против 499 тыс. человек в тот же период годом ранее.

В апреле 2022 года управляющий партнер «Кузины» Евгения Головкова рассказала “Ъ-Сибирь” о значительном росте себестоимости кондитерского производства. Сахар, по ее словам, в тот момент подорожал на 110%, шоколад – на 70%, импортные ароматизаторы – на 250%, молочно-масляная продукция – в 2-2,5 раза.

Сеть Kuzina основана в 2003 году в Новосибирске американцем Эриком Шогреном. Сейчас насчитывает 66 кондитерских в Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Бердске и Краснообске. В состав сети кроме собственных кафе входят заведения под управлением компаний-партнеров и открытые по франшизе. Продукция выпускается под собственной торговой маркой на двух производственных площадках, расположенных в Москве и Новосибирске под управлением компании-партнера ООО «Ресурсы питания».

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Дарья Решетникова