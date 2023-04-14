Власти Бурятии отберут земельные участки у владельцев, практикующих сельхозпалы

Власти Бурятии намерены отбирать земельные участки сельхозназначения у владельцев, практикующих сельхозпалы. Как сообщает республиканское агентство лесного хозяйства, соответствующее поручение дано главой региона Алексеем Цыденовым.

«Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за сельхозпалами, а также привлечь максимальное количество служб для недопущения дестабилизации с пожарами в республике. В случае если владельцы земель сельхозназначения будут выжигать траву на своих территориях, им выпишут штраф, а участки изымут из пользования»,— отмечается в сообщении.

В настоящее время в Бурятии действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено выжигание сухой травы и разведение костров на сельхозучастках. Аналогичные требования действуют в полосах отвода автомобильных, железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Влад Никифоров, Иркутск