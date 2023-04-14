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Коммерсантъ FM
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Сыну экс-губернатора Приангарья Андрею Левченко отказано в УДО

Сыну экс-губернатора Иркутской области руководителю фракции КПРФ в региональном заксобрании Андрею Левченко отказано в условно-досрочном освобождении. Как отмечается на сайте Ангарского городского суда, его ходатайство отклонено из-за неких «недостатков».

Андрей Левченко

Андрей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ходатайство поступило 13 апреля. Суд принял решение об отказе. Ходатайство возвращено заявителю, он может обратиться в суд еще раз после устранения недостатков, указанных в постановлении»,— уточняется в сообщении.

Источник, близкий к Андрею Левченко, сообщил «Ъ», что его адвокаты и родственники еще не получили на руки определение суда. «Ожидаем на следующей неделе, после этого станет ясно, с чем связан отказ. Пока комментировать что-либо невозможно»,— отметил источник.

Андрей Левченко, обвиненный в мошенничестве и ограничении конкуренции, был осужден Кировским районным судом Иркутска в июле 2022 года на девять лет колонии общего режима. В марте текущего года Иркутский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения и по ходатайству областной прокуратуры смягчил ему срок до шести лет лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск

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