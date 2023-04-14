Предприниматели Башкирии стали реже жаловаться

В 2022 году уполномоченному по правам предпринимателей в Башкирии поступило 455 обращений, сообщила на заседании комитета Курултая по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму бизнес-омбудсмен Башкирии Ирина Абрамова. В 2021 году, как сообщал ее предшественник Флюр Асадуллин, было зарегистрировано 558 обращений.

145 жалоб, отметила госпожа Абрамова, касаются обращения с ТКО, 87 — сферы земельно-имущественных отношений, 57 — необоснованного уголовного преследования в результате конфликтов или конкуренции и изъятие имущества предпринимателей, 19 — нестационарных торговых объектов.

Всего управление уполномоченного подало 357 запросов в госорганы, 145 запросов в прокуратуру по обращениям предпринимателей, 23 предложения направлено о принятии или изменении региональный нормативно-правовых актов.

Количество субъектов МСП в первом квартале 2023 года выросло на 3,5 тыс. и достигло 131 тыс. Самозанятых стало больше на 12,9 тыс., что на 56,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года —138,3 тыс. человек, сообщил в своем докладе министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

В 2022 году предприниматели выплатили 14,8 млрд руб. налогов, что на 20,1% больше, чем в 2021 году (12,3 млрд руб.). В текущем году из республиканского бюджета на их поддержку будет направлено 979,5 млн руб., а из федерального — 142,5 млн руб.

В 2023 году министерство планирует увеличить количество субъектов МСП до 130 тыс., сохранить темпы предоставления мер поддержки и расширить их, повысить в 1,5 раза объем поддержки социальных и молодых предпринимателей и увеличить на 20% количество получателей комплекса услуг центра «Мой бизнес», отметил господин Афзалов.

Карина Мамаева

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