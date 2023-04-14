Мэрия Москвы настраивает камеры против аварий

Столичные власти предоставили страховщикам доступ к 700 видеокамерам на МКАД. Это должно ускорить оформление ДТП и исключить наезды на стоящие посреди дороги машины. Решение этой проблемы власти ищут уже три года, разобраться с этой проблемой ранее поручало правительство России. Страховые компании идею поддержали и готовы урегулировать убытки по новой системе, независимые эксперты видят риски для автомобилистов и слабо верят, что видео как-то изменит ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Автостраховщики начали заключать договоры со столичным Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и получать информацию с камер видеофиксации на МКАД, рассказал вчера заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. Вчера о заключении такого договора заявили в «Альфастраховании», ранее это сделала «Абсолют страхование». В ЦОДД “Ъ” рассказали, что подготовили единое соглашение о предоставлении видео по запросу страховщиков, к нему присоединились уже 29 компаний, на них приходится 89% всех полисов ОСАГО в столичном регионе.

ЦОДД начал предоставлять страховщикам доступ к видео для решения проблемы так называемых повторных ДТП — наездов на машины и людей во время оформления мелких аварий, произошедших за 20–30 минут до этого. ПДД, напомним, обязывают участников происшествий, в которых нет пострадавших, сфотографировать или снять на видео окружающую обстановку и убрать машины. На практике съемка и оформление документов занимают много времени, в результате кто-то на полном ходу врезается в стоящий транспорт. Иногда водители стоят в ожидании ГИБДД, опасаясь оформлять все самостоятельно, потому что боятся, что страховщик на основании снимков откажет в выплате. В 2020 году проблема обсуждалась в правительстве, но решения тогда не нашли. В апреле 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил правительству Москвы, МВД и РСА разработать к 1 июля «комплексный план» решения проблемы. В конце 2022 года на кольцевой начали появляться табло, предупреждающие об авариях впереди.

Пилот по предоставлению видео страховщикам, по данным “Ъ”, планировалось запустить еще с 1 ноября, но запуск затянулся из-за различных согласований: много времени ушло на подготовку соглашения со страховщиками. В ЦОДД “Ъ” заверили, что МКАД полностью закрыта видеообзором: вдоль кольцевой стоят 700 камер. Видео смогут получить не только страховщики, но и участники ДТП: в течение пяти дней после аварии, пояснили в центре, нужно будет написать на почту организации, приложив документы о ДТП и копию удостоверения личности, в ответ они получат видео.

«После завершения пилотного этапа полученный опыт может быть распространен на другие дороги Москвы и области с интенсивным движением, а также на федеральные трассы, оборудованные камерами»,— заявил вчера Сергей Ефремов. В «Альфастраховании» хотят использовать камеры для урегулирования убытков не только по ОСАГО, но и по каско. «Такая программа должна в обязательном порядке реализоваться во всех городах-миллионниках, столицах регионов и везде, где есть повышенная аварийность,— заявил директор департамента страховых выплат "Альфастрахования" Александр Харагезов.— Это поможет свести к минимуму ошибки при рассмотрении заявлений о ДТП, а также сделает работу с клиентами в этой части максимально прозрачной».

Неизвестно, сколько убытков урегулировано с помощью видео с камер. В ЦОДД вчера заявили, что уже предоставили по запросу компаний 57 видео. Опрошенные “Ъ” эксперты тем не менее оценивают перспективы скептически. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько подчеркивает, что правила по-прежнему обязывают участников ДТП немедленно останавливаться и перемещать авто только после фиксации повреждений. Если этого не сделать, это будет нарушением. «Водители должны быть уверены не только в том, что в месте происшествия есть камеры, но и в том, что они исправны и зафиксировали происшествие»,— говорит господин Радько. «Пока не наработается история с урегулированием убытков на основании видео, водители будут перестраховываться,— считает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.— Тем более водителям неизвестно, насколько хорошо момент ДТП был виден на камеру, не было ли посторонних машин в зоне обзора. В любом случае после ДТП водителям придется выходить из машины и согласовывать свои дальнейшие действия».

Видеокамеры на МКАД ЦОДД арендует у компании «Спецдорпроект» по контракту на 4,6 млрд руб. (заключен в начале 2022 года), она же отвечает за работоспособность оборудования.

Иван Буранов