Цемент схватился на дорогах

Производители цемента, для которых растет стоимость перевозки продукции, сталкиваются с дополнительной проблемой. Во многих регионах каждую весну ограничивают проезд большегрузного транспорта на время просушки дорог после таяния снега. Цементники просят Минпромторг проверить ее обоснованность, так как, по их мнению, мера зачастую вводится без предварительных проверок состояния дорожного полотна. Власти регионов считают просушку необходимой: отказ от нее приводит к дополнительным затратам на ремонт дорог. Решить проблему может строительство автотрасс из цемента, парирует бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где «Союзцемент» (объединяет крупных игроков отрасли) просит Минпромторг проверить обоснованность решений субъектов РФ о введении весной ограничений на движение по региональным дорогам. К решению вопроса ассоциация также просит привлечь Минтранс. В Минтрансе вопросы “Ъ” переадресовали в Росавтодор, где комментарий не предоставили. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подтвердил “Ъ” получение письма. «Цементная отрасль отчетливо сигнализирует о дополнительной нагрузке, в том числе финансовой, из-за весенних ограничений»,— говорит он, добавляя, что подобные меры следует применять только в отдельных случаях и на короткое время.

Запрет на движение по дорогам большегрузного транспорта для просушки дорог регионы вводят на срок до 30 дней в апреле—июне. Дороги после зимы особенно чувствительны к нагрузкам, нужно «дать время воде уйти из конструктива дорожной одежды», поясняют в дорожном комитете Ленинградской области. Решение о введении и датах ограничений, предельной массе и параметрах транспортных средств, грузов, для которых делаются ограничения, регионы принимают самостоятельно. На федеральных дорогах с 2018 года движение весной не ограничивают. На региональном уровне меры в этом году ввели в 67 субъектах РФ, включая Башкортостан, Мордовию, Брянскую, Рязанскую, Липецкую, Воронежскую области, Красноярский край. В прошлом году такая мера действовала в 50 регионах, сообщает «Союзцемент».

В ассоциации считают, что ограничения зачастую вводятся необоснованно. «Результаты оценки состояния дорог не публикуются»,— говорит директор по корпоративным отношениям «Цементум» Виталий Богаченко. Цементники указывают, что Минтранс рекомендует регионам принимать решение после измерения глубины промерзания грунта и прогибов дорожного полотна.

Сами регионы считают сезонные ограничения для большегрузов необходимыми. «В прошлом году из-за моратория на ограничения мы практически потеряли три региональные дороги и неплановый ремонт потребовал дополнительно более 2 млрд руб.»,— говорит начальник управления автомобильных дорог Новосибирской области Владимир Воспанчук. Южные регионы вынуждены вводить ограничения для грузовиков при температуре больше 32 градусов. Движение транспорта со сверхнормативной нагрузкой приводит к размягчению асфальта и деформации покрытия, пояснили “Ъ” в минтрансе Ростовской области.

По подсчетам «Союзцемента», автотранспортом в 2022 году перевезено 59%, или 36,4 млн тонн, цемента.

Директор по закупкам и логистике «Цемроса» Денис Назаров поясняет, что на грузовиках цемент перемещают на расстояния до 300–400 км, дальние поставки выгоднее осуществлять по железной дороге. В период просушки дорог цемзаводы осуществляют доставку, снижая загрузку: при предельной нагрузке в 6 тонн на ось показатель сокращается с обычных 25–26 тонн до 14. «А в случае введения ограничения в пять тонн на ось даже порожний грузовик не может удовлетворить требований»,— говорит господин Назаров. Штраф за нарушение норм, по словам эксперта, составляет до 500 тыс. руб. и налагается на перевозчика и отправителя груза.

Первый вице-президент «Сибцемента» Валерий Бодренков указывает, что при движении сыпучие грузы могут смещаться в кузове, увеличивая нагрузку на определенную ось: «Процесс практически невозможно контролировать». Расходы растут, так как предприятия приобретают и обслуживают весовое оборудование, оплачивают штрафы. Эти трудности приводят к росту стоимости перевозки на 30%, добавляет директор по логистике «СЛК Цемент» Евгений Грищенко.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь считает, что в моменте формируется локальный дефицит цемента, что ведет к росту цен стройматериалов. Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина добавляет, что сложности из-за просушки дорог есть практически у всех отраслей, за исключением поставщиков скоропортящихся товаров. «Требования по нагрузке различаются от региона к региону, то есть на маршруте следования они будут меняться»,— поясняет она. Господин Гузь считает, что выходом из ситуации может стать строительство дорог из цемента, что избавит от необходимости просушивать их.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, корреспондентская сеть