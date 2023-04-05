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Коммерсантъ FM
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Цемент застыл

Его производство и потребление сокращаются

Стагнация в стройиндустрии ожидаемо привела к снижению производства в России цемента: его потребление в первом квартале сократилось на 5–8%. Вкупе с профицитом мощностей и увеличением в полтора раза объема импорта продукции это может привести к остановке трех-четырех цементных заводов, допускают участники рынка. Основные надежды производителей — на госзаказ. Его объемы пока невелики, но сама потребность в цементе, по словам экспертов, сокращается, в том числе из-за развития альтернативных технологий.

Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

В январе, по данным «Союзцемента» (объединяет крупные холдинги отрасли), по всей стране произведено 2,6 млн тонн цемента, что на 11,3% меньше год к году. В феврале, по прогнозным данным, выпущено 3,2 млн тонн, что меньше на 5,9% год к году. Снижение объемов производства вызвано сокращением потребления, которое в январе составило 8,1%, до 2,5 млн тонн, в феврале — 8,6%, до 3,2 млн тонн. За весь первый квартал 2023 года потребление сократилось на 5% год к году, хотя год назад, напротив, наблюдался двухзначный рост, отмечает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.

В «Союзцементе» не ждут восстановления роста потребления в течение всего этого года, по итогам которого по базовому сценарию оно сократится в целом по стране на 10%, по пессимистичному — на 20%. В СМПРО также прогнозируют снижение потребления цемента в России в этом году более чем на 10%. В «Союзцементе» это связывают со стагнацией в стройиндустрии. В январе в России действительно стартовало вдвое меньше новых проектов, чем год назад (см. “Ъ” от 27 февраля). «Негативная динамика сохранится и затронет все сегменты стройиндустрии»,— соглашается руководитель департамента технического маркетинга «Цемроса» Денис Усольцев. Единственным исключением, по данным аналитиков «Союзцемента», пока стал Дальний Восток, где выпуск цемента в январе вырос на 19% из-за значительного объема строительства.

Но снижение потребления — не единственная проблема отрасли. По подсчетам СМПРО, в первом квартале ввоз цемента из-за рубежа в Россию увеличился на 45%. В «Союзцементе» отмечают рост импорта в январе на 54,1%, до 0,12 млн тонн, там отмечают растущие поставки из Ирана, Казахстана и Белоруссии. Общий импорт цемента по итогам 2023 года может составить 5–7 млн тонн против 2,2 млн тонн в прошлом году. По мнению аналитиков, на фоне профицита собственных мощностей это может вынудить ряд производителей закрывать предприятия. Денис Усольцев считает, что в зоне риска три-четыре «мокрых» цемзавода (сырье измельчается с использованием воды): из-за высоких издержек их себестоимость производства становится неконкурентной. В этой связи в «Союзцементе» выступают за введение мер нетарифного регулирования импорта.

В то же время экспорт российского цемента в январе сократился на 16% год к году, до 0,07 млн тонн, что связано с санкциями на поставки в Евросоюз, поясняют в ассоциации. В феврале показатель практически сравнялся с аналогичным периодом прошлого года. В целом объем экспорта в 2023 году будет сопоставим с прошлым, рассчитывают аналитики.

По данным Росстата, которые приводит СМПРО, в феврале средняя стоимость цемента без доставки в России была 5,08 тыс. руб. за тонну, за год средняя цена выросла на 17%. Но Владимир Гузь говорит, что основное увеличение произошло в пик строительного сезона. В «Союзцементе» указывают на увеличение производственных затрат: за год подорожали газ, электроэнергия, уголь, выросли тарифы на перевозку. Директор по корпоративным отношениям Cementum (ранее Holcim) Виталий Богаченко оценивает рост себестоимости в 17%.

Позитивными факторами для рынка, по мнению «Союзцемента», могут стать связанные со строительством госпрограммы: реновация жилого фонда, проекты комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение нацпроекта «Жилье и городская среда». Объем госзаказа в строительстве на высоком уровне, в том числе за счет работ на присоединенных территориях, но сама по себе потребность в цементе сокращается, констатирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он отмечает, что застройщики, производители бетона и ЖБИ сейчас увеличивают долю добавок и сокращают цемент, активно развиваются и альтернативные технологии, включая использование стальных каркасов и деревянное домостроение. Эксперт также обращает внимание на растущую долю индивидуального строительства жилья, где потребность в цементе существенно ниже, и многолетнюю стагнацию по вводу многоквартирного жилья.

Александра Мерцалова

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